Elodie | parole d' affetto per Emma Marrone a Domenica In | ' Forza | ti voglio bene'

(Di domenica 22 settembre 2019)edDi Patrizi sono state inseparabili per oltre un anno: l'incontro ad Amici e la collaborazione per il primo disco dell'ex allieva hanno legato indissolubilmente le due artiste. Da quando l'interprete di "Margarita" ha deciso di camminare con le sue gambe, il rapporto con la Brown si è un po' raffreddato ma oggi, intervistata da Mara Venier aIn, la ragazza ha spesod'e sostegno per la collega, che in questi giorni ha fatto sapere di doversi fermare per risolvere un importante problema di salute. Mara Venier commossa persu Rai Uno Ai tanti personaggi famosi che in questi giorni si sono esposti per fare il tifo perin questa battaglia contro la malattia che sta per intraprendere, in queste ore se ne sono aggiunte due che la pugliese conosce molto. Durante la puntata diIn del 22 settembre la padrona di casa ...

xemmasboy : Ho visto il video mandato in onda su Emma a #DomenicaIn e le parole di Elodie e mi sono molto emozionato - emmasofialife : #DomenicaIn il filmato della mia Emma ?? le parole di Mara ed Elodie?? ho pianto ancora una volta -