Domenica In | tante emozioni per Mara e un messaggio a Emma

Fonte : dilei

(Di domenica 22 settembre 2019) Un’altradi grandi, tra sorrisi e più di qualche lacrima, perVenier e la suaIn. Una puntata all’insegna dei ricordi e dei momenti di commozione, ma anche di forti battaglie, con un pensiero speciale dedicato quella che sta conducendocontro il male. La ‘signora della’ infatti, manda un caldoalla can, approfittando della presenza in studio della sua collega Elodie. Accogliendola in studio la Venier le fa vedere un video in cui Elodie canta insieme ad Elisa e ad. L’emozione della canè palpabile quando parla della collega salentina: “Le ho mandato une spero di sentirla per dirle anche a voce che siamo tutti con lei. E’ una grande donna che stimo molto, che mi ha dato tanto e sicuramente affronterà questa situazione nel migliore dei modi.” Unraccolto e rilanciato dalla Venier che ...

