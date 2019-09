Bologna | al via Cersaie | tutto quello che c'è da sapere

Bologna - uccide la ex e invia un crudele sms alla madre : “Non la vedrai più” : Secondo la sorella della 32enne Atika Gharib, trovata carbonizzato mercoledì in un fienile nle bolognese, il 42enne marocchino M'hamed Chamek dopo il delitto avrebbe inviato alla madre della vittima uno sms in cui annunciava: " Non c'è già più, non la vedrai più". "Ha chiamato anche l'altra mia sorella e ha minacciato di uccidere anche me" ha rivelato la donna.Continua a leggere

Brescia - dal 15 settembre si torna al Rigamonti : via libera per la gara contro il Bologna : Il 15 settembre il Brescia Calcio potrà giocare la sua prima partita in casa nel nuovo “Mario Rigamonti” rimesso a nuovo per la serie A. “Lunedì la commissione si riunirà per analizzare i lavori allo stadio e sarà data l’agibilità”, ha detto il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, al termine di un vertice con il questore, la comandante dei vigili fuoco e il presidente del Brescia Calcio Massimo Cellino. Il ...

Bologna - professore universitario pestato a sangue in via Santo Stefano : Arrestato dai carabinieri un clochard che lo ha colpito con violenza mentre passeggiava. La vittima, 69 anni, è finita al pronto soccorso: 25 giorni di prognosi

Traffico autostrade in tempo reale/ Viabilità 24-25 agosto : code A1 Milano Bologna : Traffico autostrade, Viabilità weekend 24-25 agosto: le ultime notizie in tempo reale. code sull'A1 Milano-Bologna, le situazioni più critiche.

Hyperloop - da Bologna a Milano in 9 minuti : il treno supersonico a levitazione magnetica potrebbe rivoluzionare il trasporto ferroviario dell’Italia [GALLERY] : Da Bologna a Milano in 9 minuti: il treno progettato da Elon Musk potrebbe arrivare anche in Italia e rivoluzionare la rete dei trasporti. In pochi anni, un treno potrebbe essere diretto verso il futuro. Si tratta dell’Hyperloop, il treno a levitazione magnetica in grado di sfrecciare a 1.223km/h all’interno di un tubo depressurizzato. L’annuncio è arrivato da Gabriele Gresta, fondatore di Hyperloop Transportation Technologies, la startup creata ...

Traffico autostrade Ferragosto in tempo reale/ Viabilità : A1 Milano-Bologna coda 2 km : Traffico autostrade Ferragosto 2019 in tempo reale: prime code e rallentamenti in A10 a causa di un incidente, le ultime notizie aggiornate.

Amichevoli - successo del Trapani : rinviata la partita del Bologna : “L’amichevole del Bologna contro la Primavera, originariamente prevista per giovedi’ a Sestola, e’ rinviata alla settimana prossima, in una giornata ancora da definire”. Lo ha reso noto oggi lo stesso club emiliano. Inoltre continua la preparazione del Trapani in vista del prossimo campionato di Serie A, successo in amichevole contro la Virtusvecomp Verona, squadra di serie C, per 2-1. Veneti in vantaggio con ...

Da Bologna a Stoccolma - viaggio in Ape-car di Radioimmaginaria : Un viaggio di 4500 Km per raggiungere in Ape-car la casa di Greta Thunberg. I 10 ragazzi di Radioimmaginaria, la web radio europea di adolescenti che conta più di 300 speaker provenienti da 50 città di 8 Paesi, sono partiti dalla sede di Castel Guelfo in provincia di Bologna lo scorso 29 luglio, sono approdati nel Regno Unito dopo aver attraversato la Francia. L'arrivo a Stoccolma è previsto per il 22 o 23 agosto. I ragazzi vogliono capire da ...

Bologna - al via lo sgombero del centro sociale Xm24 : attivisti sul tetto - la polizia usa le ruspe : Al via a Bologna lo sgombero del centro sociale anarchico Xm24 nel quartiere bolognina, in via Fioravanti. Centinaia di persone stanno manifestando fuori dalla struttura, altre 50 sono asserragliate all'interno. Forze dell'ordine in tenuta antisommossa stanno usando una ruspa per abbattere le barricate. Salvini: "La musica è cambiata".Continua a leggere

Bologna - al via lo sgombero del centro sociale Xm24 : molti attivisti asserragliati nell’edificio : È cominciato intorno alle 5.30 lo sgombero dello spazio pubblico autogestito Xm24 in via Fioravanti, in zona Bolognina nella prima periferia di Bologna. Carabinieri e polizia, aprendo una rete, sono entrati dentro il centro sociale. Parte di agenti e militari in tenuta antisommossa sono fuori dall’edificio dove si è radunata una cinquantina di attivisti. Chiuse alla circolazione le via adiacenti alla struttura: una parte di via Bolognese, la ...

Strage Bologna : Rampelli - ‘bene intergruppo - via segreti e depistaggi’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Dopo 39 anni l’Italia è ancora alla ricerca della verità, storica e processuale, di quanto è accaduto a Bologna il 2 agosto del 1980. Nel rinnovare la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità bolognese, ritengo sia una buona notizia che il Copasir abbia chiesto gli atti inerenti la Strage, precedenti e successivi. Come è altrettanto costruttiva e doverosa ...