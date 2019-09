Aaron Carter accusa il fratello Nick e la sorella | Hanno abusato di me

Aaron Carter contro la sorella morta e il fratello Nick : “Lei mi ha stuprato dai 10 ai 13 anni - lui per tutta la vita” : C’è un nuovo capitolo nella saga familiare dei Carter. Dopo l’ordine di restrizione chiesto e ottenuto dall’ex leader dei Backstreet Boys Nick nei confronti del fratello minore Aaron, ora è quest’ultimo a lanciare nuove pesanti accuse nei confronti suoi e della sorella Leslie, morta nel 2012. Ma non solo. “Mia sorella mi ha violentato dall’età di 10 anni fino ai 13 quando non stava assumendo i suoi farmaci e ...

Nick Carter dei Backstreet Boys chiede e ottiene un ordine restrittivo nei confronti del fratello Aaron : “Ha minacciato di uccidere mia moglie incinta e il bambino” : Il leader dei Backstreet Boys, Nick Carter, ha chiesto e ottenuto un ordine restrittivo nei confronti del fratello minore Aaron, che ha recentemente rivelato di “soffrire di sdoppiamento della personalità, schizofrenia, attacchi di ansia acuta, tutte malattie maniaco-depressive”, perché – dice – ha minacciato di “uccidere mia moglie incinta e il nascituro”. È stato lo stesso Nick Carter a rivelarlo su Twitter: ...

Aaron Carter schizofrenico e bipolare : la scioccante scoperta in diretta tv : Il cantante ha scoperto di soffrire di schizofrenia, disturbo bipolare della personalità e attacchi di ansia durante il medical show "The Doctors". Aaron Carter non ha preso bene la notizia ma ha deciso comunque di sottoporsi a cure appropriate. Aaron Carter non ha avuto una vita facile. Le presunte molestie subite da Michael Jackson, l'abuso di alcool e droga fino ai numerosi arresti per guida in stato di ebbrezza e rissa hanno segnato la ...

Aaron Carter : “Sono malato - ho diversi disturbi : mi è stata recentemente diagnosticata la schizofrenia - il disturbo bipolare - la depressione” : “Non sto bene. Sono malato, ho diversi disturbi mi è stata recentemente diagnosticata la schizofrenia, il disturbo bipolare, la depressione e soffro di violenti attacchi d’ansia. Per vivere sono costretto a prendere moltissimi medicinali, dallo Xanax, l’Omeprazolo, il Seroquel, l’Hydroxyzine e il Trazodone al Gabapentin. Ecco le mie medicine, questa è la mia realtà, non ho nulla da nascondere”, a parlare è Aaron Carter. Il cantante ...

