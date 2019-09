Salerno | la tragedia di San Matteo | auto fuori strada | un morto e 4 feriti

Fonte : ilmattino

(Di sabato 21 settembre 2019) Une quattrogravi. E questo il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto all'alba in via Ligea, a. Un'auto con a bordo cinque giovani, che sarebbero tutti originari...

SergVessicchio : SALERNO,TRAGEDIA IN VIA LIGEA,INCIDENTE CON UN MORTO E 4 FERITI - SerVessicchio : SALERNO,TRAGEDIA IN VIA LIGEA,INCIDENTE CON UN MORTO E 4 FERITI - radioalfa : Salerno, tragedia all'alba. Un morto e quattro feriti in un incidente in via Ligea -