All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne di The Nothing dei Korn | un disco confortato di

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 21 settembre 2019) Thedeiarriva come un pugno in pieno stomaco per imporci empatia e dolore condiviso, perché in tutte le 13 tracce che lo compongono come un rosario nero noi saremolo studio insieme a Jonathan Davis a osservarlo mentre guaisce, piange, esplode di rabbia e si dimena tra le trame intricate del suo inferno. Sia benedetto in saecula saeculorum questo 2019, che in pochi mesi ci ha restituito i Rammstein, gli Slipknot, i Tool e oggi, tre anni dopo The Serenity Of Suffering (2016), i. Ce li ha restituiti oscuri, con il solito filo rosso che si connette ai loro esordi ma con un vissuto più che presente, dal momento che Jonathan è uscito a riveder le stelle dopo la sepoltura dell'ex moglie Deven Davis e della madre, due tragedie che si sono aggiunte alle cicatrici che si porta dietro dalla tenera età. Lo avevamo visto tutti, del resto, quando su Instagram ...

