5 saghe a fumetti da riscoprire

Fonte : wired

(Di sabato 21 settembre 2019) I giorni di bel tempo sono agli sgoccioli e presto ci saranno molti weekend piovosi da impegnare nel migliore dei modi. Per chi è in cerca di letture autunnali, in attesa delle grandi novità che saranno presentate come ogni anno a Lucca Comics & Games, ecco alcuneda scoprire o. Dal fantasy all’epica romantica, dai grandi classici ai nuovi talenti, 5 opere che non vi deluderanno. 5. Gli Eterni, di Jack Kirby È il 1976 quando Jack Kirby torna alla Marvel dopo anni di latitanza e dopo la delusione di aver visto cancellata la propria serie cosmica intitolata The New Gods. Nella casa di Spider-man e dei Vendicatori, il re dei comics trova una seconda occasione per imbarcarsi nella sua opera più epica, la summa della sua narrativa cosmica e il vertice della sua abilità al disegno. Gli Eterni sono un popolo dotato di poteri incredibili; sono il frutto di ...

necrobob43 : RT @LuccaCandG: Il padre del coniglio ronin Usagi Yojimbo, una delle più longeve e apprezzate saghe a fumetti del panorama internazionale,… - roketousagi : RT @LuccaCandG: Il padre del coniglio ronin Usagi Yojimbo, una delle più longeve e apprezzate saghe a fumetti del panorama internazionale,… - Art_Connery : RT @LuccaCandG: Il padre del coniglio ronin Usagi Yojimbo, una delle più longeve e apprezzate saghe a fumetti del panorama internazionale,… -