Migranti | sono davvero aumentati gli sbarchi? Cosa dicono i numeri

Migranti - in 27 sbarcano nella notte a Lampedusa : anche 8 bambini. E la Ocean Viking ne soccorre altri 36 : a bordo sono 218 : Ventisette solo nell’ultima notte. Oltre 220 due giorni fa, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno. Il numero di Migranti che nelle ultime settimane stanno arrivando sulle coste italiane è in aumento e mette in allarme il Viminale: sono 1435 quelli sbarcati da inizio settembre. E la maggior parte non arriva a bordo delle navi delle ong, o con quelle della Guardia costiera, ma lo fa autonomamente, con i cosiddetti ...

Migranti - Carola Rackete a La7 : “Politica italiana ora meno rigida - ma sono pronta a tornare in mare se ce ne sarà bisogno” : “Volevamo rispettare le leggi internazionale e portare i Migranti in un porto sicuro. I porti libici non sono sicuri, violano i diritti umani costantemente, come hanno dimostrato diversi reportage. Riportare queste persone in Libia significava violare la convenzione di Ginevra sui diritti umani. Lampedusa era il porto sicuro più vicino“. Lo ha raccontato Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, intervistata in collegamento da ...

La nave Ocean Viking ha salvato altri 36 Migranti. Ora a bordo sono in 218 : La nave Ocean Viking, che Medici senza frontiere gestisce insieme a Sos Mediterranee, ha salvato 36 migranti che si trovavano su un barchino di legno in acque internazionali. Come riferisce su Twitter la stessa Msf: "questa ultima operazione è stata coordinata dalle autorità marittime maltesi e porta a 218 il numero totale di superstiti a bordo della Ocean Viking" in questo momento. BREAKING @SOSMedIntl and @MSF_Sea teams just ...

Ocean Viking salva altri 73 Migranti : ora sono in 182 a bordo in attesa di un porto di sbarco : La nave Ocean Viking delle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha salvato altri 73 migranti su una piccola barca sovraffollata a 29 miglia dalle coste libiche. Ora sono in tutto 182 le persone soccorse a bordo della nave umanitaria che chiede con urgenza un porto di sbarco. Tra i migranti soccorsi ci sono anche donne, bambini piccoli.Continua a leggere

570 Migranti in 2 settimane : le forze dell'ordine sono in tilt : A Lampedusa , l'ondata di sbarchi triplica lo sforzo degli agenti. Il Sap lancia l'allarme: "Sistema di sicurezza in tilt". Gli sbarchi delle ultime settimane mettono a dura prova anche il personale di sicurezza impiegato a Lampedusa. Continue ondate di sbarchi e di approdi di barchini e gommoni, costringono le forze dell’ordine a lavorare con turni massacranti ed in condizioni sempre al limite. La denuncia nelle scorse ore arriva dal sindacato ...

Ora sono le Ong a chiedere un nuovo trattato sui Migranti in Europa : Migrazioni e accoglienza. Temi interconnessi che continuano ad essere di attualità e non possono essere gestiti dai singoli Stati, ma dall'intera comunità europea. Cooperazione in rete, www.link2007.org – a cui aderiscono 13 tra le più grandi Ong italiane - ha reso pubblico un documento nel quale chiede un cambio di passo al nuovo governo italiano. Un cambio di passo che non ha, nei suoi intenti, l'accoglienza indiscriminata di chiunque ...

"Italia e Germania possono lavorare insieme sulla crisi dei Migranti" - dice il presidente tedesco : In un'intervista che il Corriere della Sera presenta come esclusiva, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che da giovedì sarà in visita ufficiale di Stato per due giorni, osserva che “l'Italia, e al più tardi dal 2015 anche la Germania, hanno fatto molto per i migranti giunti attraverso il Mediterraneo” e che pertanto “è ancora più deplorevole che i due Paesi si siano allontanati l'uno dall'altro, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ...

"Italia e Germania possono lavorare insieme sulla crisi dei Migranti" dice il presidente tedesco : In un'intervista che il Corriere della Sera presenta come esclusiva, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che da giovedì sarà in visita ufficiale di Stato per due giorni, osserva che “l'Italia, e al più tardi dal 2015 anche la Germania, hanno fatto molto per i migranti giunti attraverso il Mediterraneo” e che pertanto “è ancora più deplorevole che i due Paesi si siano allontanati l'uno dall'altro, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ...

Due ufficiali italiani sono stati rinviati a giudizio nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di Migranti avvenuto nell’ottobre 2013 - nel quale morirono 268 persone : Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio Leopoldo Manna e Luca Licciardi nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di migranti siriani dell’ottobre 2013, nel quale morirono 268 persone. Manna è l’ufficiale responsabile della sala

Tre persone sono state arrestate a Messina per le torture sui Migranti prigionieri in Libia : Viene da evocarla, la terribile invettiva di Primo Levi: "Considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no...". Già perché nel campo di prigionia di Zawiya, città della Libia nord-occidentale, nella regione della Tripolitania, sembra di sentirlo il tormentato scrittore ebreo sopravvissuto alla Shoah, mentre un superstite del lager ...

Tre persone sono state arrestate a Messina con l’accusa di aver torturato decine di Migranti in un campo di prigionia in Libia : La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha ordinato il fermo di tre persone accusate di aver sequestrato e torturato decine di migranti in un campo di prigionia in Libia. I migranti, che erano arrivati in Libia da altri paesi africani

Migranti : vittima - 'in Libia i carcerieri sono spietati - picchiati tutti i giorni' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - "Le condizioni di vita all’interno di questo carcere erano dure. I carcerieri sono spietati". E' il racconto di un'altra vittima dei tre Migranti arrestati all'alba di oggi con l'accusa di sequestro di persona e tortura. "Ci davano da mangiare solo una volta al giorno

Migranti : vittima - ‘in Libia i carcerieri sono spietati - picchiati tutti i giorni’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – “Le condizioni di vita all’interno di questo carcere erano dure. I carcerieri sono spietati”. E’ il racconto di un’altra vittima dei tre Migranti arrestati all’alba di oggi con l’accusa di sequestro di persona e tortura. “Ci davano da mangiare solo una volta al giorno e ciò non bastava per placare la nostra fame, mentre l’acqua era razionata e non ...

I Migranti della Ocean Viking sono arrivati a Lampedusa : 24 di loro rimarranno in Italia, mentre gli altri 58 saranno accolti da Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo