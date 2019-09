Martelli e Formica | Con la scelta di Nencini il Psi si è imboscato in una scissione

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Ladidi appaiare il nome del Psi con il gruppo di Renzi porta alla luce una subalternità personale e politica di lunga data. Senza consultare nessun organismo interno, senza informare il partito alleato con cui si è stati eletti, ci si è vergognosamente imboscati in unain casa d’altri”.Lo scrivono Claudioe Rinoin un intervento pubblicato sulla pagina Facebook di. “Unendosi a un leader che cura solo i propri interessi e che vuole dar vita a un partito di centro non solo si muta drasticamente la collocazione politica del Psi, lo si pone ai margini dei socialisti e dei democratici europei, lo si sradica dalle sue tradizioni e lo si butta in balia di un’avventura che non c’entra niente con la nostra storia”, aggiungono

