Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Per rimuovere gli ostacoli che frenano l’attività produttiva e l’imprenditorialità deglini occorre un piano di misure organico, che intervenga sia sul lato dell’offerta sia su quello della domanda. Un piano efficace richiede di abbandonare definitivamente la facile e illusoria ricerca di capri espiatori - l’, la finanza, i mercati, gli immigrati - per fondarlo invece su un’analisi approfondita dei mali della nostra economia, che metta in primo piano le sfide poste dal cambiamento tecnologico e da quello demografico”. Il richiamo è deldellad’, secondo cui “anche l’immigrazione può dare un contributo alla capacità produttiva del Paese. Gli studi”, ha osservato il numero uno di Palazzo Koch intervenendo presso l’Università ...

danilocis1 : RT @HuffPostItalia: Il Governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco: 'I migranti e l'Europa non siano capri espiatori' - simoventurini1 : RT @HuffPostItalia: Il Governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco: 'I migranti e l'Europa non siano capri espiatori' - simoventurini1 : Il Governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco: 'I migranti e l'Europa non siano capri espiatori' -