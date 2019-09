Calciomercato Juventus | gennaio di fuoco | arriva il colpo dal Real Madrid

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 20 settembre 2019)- Mercato estivo appena archiviato e spazio per le prime indiscrezioni di mercato in vista della prossima finestra invernale. Fabio Paratici valuterà attentamente il da farsi, la sensazione è che ci saranno diverse novità sia in chiave acquisti, sia in chiave cessioni. Nelle ultime ore starebbe trovando conferma il clamoroso accostamento ad Isco. Il centrocampista del, come riportato dalla stampa spagnola, starebbe riscontrando diverse difficoltà e potrebbe decidere di cambiare aria già dai prossimi mesi. Tutto dipenderà dallei motivazioni del fantasista spagnolo.alla finestra.: intrigo Isco, Matic a costo zero Come detto, Isco potrebbe rappresentare il sogno nel cassetto di. Occhio anche al possibile scambio con il Barcellona con Emre Can e Rakitic assoluti protagonisti. Da valutare anche il possibile addio ...

JuventusFCWomen : ???? Tutti i movimenti di mercato dell'estate delle #JuventusWomen ? - FabrizioRomano : #Mandzukic non convocato dalla Juventus: trattativa in corso con un club dal Qatar, si cerca una soluzione per cede… - DiMarzio : Juventus, su #Mandzukic anche un club di MLS ? -