Basket | Gianmarco Pozzecco “sposa” Sassari | con la Dinamo fino al 2022

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Squadra che vince non si cambia, e se la squadra vince, anche il coach viene trattenuto:rinnova con la Diamo, compagine sarda che nella scorsa stagione ha guidato al successo in FIBA Europe Cup ed alla finale scudetto nella Serie A di, persa contro Venezia. Il nuovo accordo scadrà nel. Cosìha commentato, in maniera lapidaria, alla RAI, il suo rinnovo con la squadra isolana: “Sono molto felice. E pensare che a febbraio 2018 ero in una situazione completamente diversa, sostanzialmente dimenticato dal mondo della pallacanestro“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Credit: Ciamillo

Pianeta_Basket : UFFICIALE A - Gianmarco Pozzecco capo allenatore della Dinamo fino al 2022 - Pianeta_Basket : Lega A - Dinamo Sassari, Gianmarco Pozzecco chiede tempo - SoloCristy : RT @Eurosport_IT: Giocatore genio e sregolatezza se ce n'è uno: tanti auguri, Gianmarco Pozzecco! ?????? -