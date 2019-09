Zebra a pois scoperta nel Kenya | sta facendo parlare il mondo

A pois e con i colori invertiti : ecco Tira - una piccola Zebra che vive in Kenya : Avvistata nella Maasai Mara National Reserve, come racconta Wildest Africa. Potrebbe essere affetta da melanismo, una condizione che coprirebbe il bianco delle strisce

Tira - la Zebra ‘a pois’ esiste e vive in Kenya : perché è mutata geneticamente e non ha strisce : Una zebra a pois è stata avvistata nella Maasai Mara National Reserve in Kenya, come racconta Wildest Africa. Il puledro è stato ribattezzato Tira, dal cognome della guida Maasai che ha avuto la fortuna di avvistarlo per primo. Vediamo insieme cosa c'è da sapere su Tira, perché è a pois e quali sono i misteri delle strisce delle zebre.Continua a leggere