Scuolabus dirottato Anche gli alunni chiederanno i danni

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Cristina Bassi Via al processo per il senegalese che prese in ostaggio 50 ragazzini Milano - Ousseynou Sy, pantaloni scuri, camicia grigia e occhiali sulla fronte, ha ascolta con attenzione ogni passaggio della prima udienza del processo a suo carico che si è aperto ieri davanti alla Corte d'assise di Milano. Il 47enne nato in Senegal che il 20 marzo scorso ha sequestrato cinquanta ragazzini su un autobus cui poi ha dato fuoco, nella gabbia riservata ai detenuti, ha preso appunti su un taccuino. La sua vicenda giudiziaria, definita «di interesse pubblico» dal presidente della Corte Ilio Mannucci Pacini, ha attirato in aula molte persone. E le telecamere,se l'imputato ha chiesto di non essere ripreso. Sy, assistito dall'avvocato Richard Ostiante, è accusato dai pm Alberto Nobili e Luca Poniz di strage, sequestro di persona aggravato dalla minore età delle vittime, ...

