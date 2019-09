MIRACOLO SAN GENNARO | SANGUE SI È SCIOLTO! Video | per Napoli ' santo multitasking'

Napoli - San Gennaro : si ripete il MIRACOLO della liquefazione del sangue [GALLERY] : “Cari amici, ancora una volta vi do la bella notizia: il sangue è sciolto“, ha dichiarato il cardinale Sepe mostrando ai fedeli l’ampolla con il sangue di San Gennaro: l’annuncio è stato dato alle 10:04 dall’arcivescovo di Napoli, dall’altare del Duomo di Napoli prima della solenne celebrazione eucaristica in occasione della festività del santo patrono della città. L’annuncio è stato accolto con un lungo ...

Napoli - il MIRACOLO di San Gennaro riesce a metà. Niente segno di pace tra De Luca e De Magistris : i due in Duomo si ignorano : Niente segno di pace tra il presidente De Luca e il sindaco De Magistris durante la funzione in occasione del miracolo di San Gennaro che si è svolta nel Duomo di Napoli. Nel momento in cui il cardinale Sepe ha invitato tutti a scambiarsi un segno di pace il presidente De Luca ha dato le spalle al sindaco evitando in questo modo di stringergli la mano in segno di pace. L'articolo Napoli, il miracolo di San Gennaro riesce a metà. Niente segno ...

San Gennaro - la storia del "MIRACOLO" della liquefazione del sangue : La liquefazione del suo sangue è famosa non solo a Napoli, ma in tutto il mondo. Si tratta di San Gennaro, il patrono napoletano che viene festeggiato nel capoluogo campano ogni 19 settembre. Questa data coincide con il verificarsi del prodigio, ma il sangue del martire non si scoglie solo in questa giornata. Il fenomeno si ripete infatti altre due volte nel corso di ogni anno: il sabato che precede la prima domenica di maggio e il 16 dicembre. ...

19 Settembre - San Gennaro : dalla nascita alla decapitazione - cos’è il MIRACOLO della liquefazione del sangue : Di San Gennaro, Santo Protettore e Patrono della città di Napoli, non si hanno molte notizie certe: ripercorriamo le tappe della sua vita, dalla nascita alla decapitazione, passando per il miracolo della liquefazione del suo sangue. Si celebra oggi, 19 Settembre, la festa di San Gennaro, Protettore e Patrono della città di Napoli. Gli storici sono concordi nell’affermare che Ianuarius fosse il vero nome di San Gennaro e che la sua famiglia, ...

De Luca : al San Paolo un MIRACOLO - sbagliata la dichiarazione di Ancelotti : «Bisogna sottolineare il miracolo fatto al San Paolo. C'è stato un piccolo incidente, una dichiarazione improvvida di una persona perbene, di un signore come Ancelotti, una...

Santa Rosalia guarisce un ragazzo dal tumore - il MIRACOLO a Palermo : Santa Rosalia avrebbe guarito un ragazzo da un tumore ed avrebbe evitato il suo suicidio. Il fatto è testimoniato dalla presenza di un cappio lasciato al Santuario. Si grida al miracolo a Palermo dove la sua patrona avrebbe guarito un giovane da un male incurabile. La guarigione dal tumore e il suicidio evitato a Palermo sarebbero gli ultimi due miracoli accaduti per intercessione della “Santuzza”. Un fatto descritto come ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - ora serve il MIRACOLO. Sbaglia anche Pisani - Francia lontanissima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Il tedesco Christian Ahlmann, pezzo da novanta del panorama internazionale, realizza percorso netto, ed è attualmente quarto in classifica, mentre la Germania sale anche nella competizione a squadre. 16.39 Non ne approfitta la Francia, con Nicolas Delmotte che ripete quanto fatto ieri, con altre 4 penalità, trovandosi in quinta posizione della graduatoria individuale. 16.37 Per la ...

Roma : stasera a Santa Maria Maggiore torna il “MIRACOLO della Neve” : stasera all’Esquilino, a partire dalle 21, avrà luogo la rievocazione del “Miracolo della Madonna della neve“: la tradizione molto amata e partecipata è giunta alla 36ª edizione. Un manto di neve artificiale, fatta di schiuma, ricoprirà la piazza Santa Maria Maggiore, in ricordo dell’evento miracoloso che, stando alla leggenda, diede il via alla costruzione della basilica nel 358 dopo Cristo. E’ prevista una serata ...

Santa Maria Maggiore - lunedì ‘MIRACOLO Neve’ : Roma – A Roma alla mezzanotte di lunedi’ 5 agosto il ‘Miracolo della neve’ imbianchera’ la cupola della chiesa di Santa Maria Liberiana e piazza Santa Maria Maggiore, sul colle dell’Esquilino. L’evento avra’ inizio a partire dalle ore 21 e sara’ accompagnato da musiche, suoni, luci, raggi laser, letture, canti, espressioni artistiche e apparizioni celesti di sicuro effetto scenico, in un ...