I pantaloni robot che permettono di correre a chi non potrebbe farlo

Fonte : wired

(Di giovedì 19 settembre 2019) Agevolare la corsa e la camminata grazie a un esoscheletro ridotto che attraverso cavi e sensori forniscono assistenza a chi ne ha bisogno per gli spostamenti. Sviluppato nel corso dell’ultimo triennio, il progetto ideato dai ricercatori del Wyss Insistute di Harvard ha avuto un’accelerazione nell’ultimo periodo, quando al team si sono aggiunti altri studiosi dell’università del Nebraska e ora è stato testato rivelando dati molto positivi. Ridotto nelle dimensioni per un peso di 5 chilogrammi, il prototipo è composto da una struttura flessibile e un motore che si fissa dietro la schiena e si adegua a ogni tipo di andatura. In tal modo, assistendo i muscoli si riduce al minimo il carico energetico e i limiti di movimento di chi lo indossa, favorendo sia la camminata che la corsa. Nelle prove effettuate su un tapis roulant, le prestazioni hanno calcolato l’ossigeno consumato dai tester ...

