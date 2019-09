Conte | Sorpreso dai tempi scelti da Renzi ma governo sostenibile | E replica

Conte a Di Battista : «Del Pd mi fido. Renzi? Sorpreso dai tempi» : Migranti, il premier Giuseppe Conte: «Porti chiusi formula riduttiva, mai accettata». «Quando ho parlato di immigrazione non ho mai accettato la formula riduttiva di...

Conte : Renzi? Sorpreso solo da tempi : 19.31 La scissione di Renzi? "Era nell'aria", ma "mi hanno Sorpreso i tempi", dice il premier Conte sul palco della festa di Articolo 1 spiegando che avrebbe preferito "un'interlocuzione diretta" con il nuovo gruppo. Ma "non è venuta meno la sostenibilità del progetto" di governo. "C'è un ottimo clima di lavoro", assicura. E niente "personalismi": "Pretenderò spirito di squadra" per "fare belle cose per i cittadini". Di Battista? "Io mi fido ...

Conte : Renzi? Sorpreso dai tempi - ma il governo resta sostenibile : Il premier intervistato da Enrico Mentana alla festa di Articolo1: «Se avessi saputo che la scissione sarebbe arrivata di lì a poco avrei pretesto un’interlocuzione diretta con Renzi». «No all’infinito» a un possibile nuovo incrocio con la Lega

Governo - Conte : “Scissione di Renzi? Era nell’aria. Mi hanno sorpreso i tempi” : Della scissione di Renzi “mi hanno sorpreso i tempi, e l’ho detto francamente a Renzi. Nel momento in cui un presidente incaricato in riserva deve scioglierla è bene che abbia piena Contezza di come si predispongono le forze di Governo. Se avessi saputo della decisione, lo dico anche nell’interesse del gruppo che si è formato, avrei preteso e voluto un’interlocuzione diretta con il gruppo stesso”. Lo afferma il premier Giuseppe ...

Migranti - Conte : «Renzi? Sorpreso dai tempi. Porti chiusi formula mai accettata» : Migranti, il premier Giuseppe Conte: «Porti chiusi formula riduttiva, mai accettata». «Quando ho parlato di immigrazione non ho mai accettato la formula riduttiva di...