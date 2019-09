Renzi voleva spazio per sé Ma è uno strappo doloroso | dice Graziano Delrio

Pd : Calenda - ‘da Renzi stessi metodi che voleva rottamare’ : Roma, 17 set.(AdnKronos) – “Io no so che cosa dice Renzi perché ne dice molte e spesso non fa quello che dice. Quello che mi sembra è che la sua sia una scissione parlamentare, che non ha nulla di diverso rispetto ai comportamenti che originariamente voleva rottamare”. Lo dice Carlo Calenda in un’intervista a ‘Il Messaggero’. L'articolo Pd: Calenda, ‘da Renzi stessi metodi che voleva ...

Crisi di governo - l’audio di Renzi : “Gentiloni voleva far saltare la trattativa con i 5 stelle. Non è detto che il Pd arrivi unito alle elezioni” : Nel giorno in cui il Partito democratico comincia ufficialmente le trattative con il Movimento 5 stelle un audio di Matteo Renzi è destinato a infiammare il clima interno ai dem. Un nastro lungo 4 minuti e 53 secondi, registrato ieri, durante una lezione ai ragazzi della sua scuola di politica in Garfagnana, in cui l’ex premier accusa Paolo Gentiloni di voler far saltare la trattativa con i 5 stelle. E soprattutto ipotizza una scissione ...