Renzi | finalmente via dal Pd! Ora un partito di amici e non più di coltelli nella schiena

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Lo scorso mese lo scrissi: Matteo, è ora di lasciare il Pd. Bene, dopo aver messo in sicurezza il governo e quindi il Paese,hafatto chiarezza sul suo futuro. Negli ultimi sette anni, nonostante il leader toscano si sia sempre messo a disposizione delDemocratico, sia da vincitore delle primarie e sia dopo essere stato sconfitto la prima volta da Bersani, la famosa Ditta ( i compagni provenienti dalComunista e poi DS) lo ha sempre visto come un intruso. Una generazione diversa, un modo di fare politica diverso, una impostazione completamente differente. Non è un mistero che la sinistra ha sempre preferito fare opposizione che governare realmente. Il detto: meno siamo e meglio stiamo è sempre calzato a pennello. Toccatemi tutto ma non il mio potere sulla gestione del. E questo nel Pd è sempre esistito soprattutto a livello locale: non è ...

