Rambo | Last Blood - recensione

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 19 settembre 2019) È diventato vecchio John, insieme a Sylvester Stallone, l'attore che con lui, grazie a lui, ha conseguito quell'eternità che il cinema regala ai suoi eroi.Dal 1982, anno in cui lo abbiamo conosciuto in First, il primo film della serie (per il mercato internazionale il titolo era stato cambiato in), quanti "cattivi" ha affrontato e intanto quanti amici ha perso, quante persone a lui care ha visto cadere sotto i colpi della malvagità intrinseca nella razza umana? Potevano mancare quelli che negli ultimi anni sono diventati i più terrificanti e sadici assassini, i trafficanti messicani (come sempre l'Ente turismo di quella nazione ringrazierà per la pubblicità positiva)? Undici anni dopo il reboot del 2008,ritorna così protagonista di una storia che segue lo schema consolidato dell'eroe solitario, rappresentato in tanti western, genere che meglio incarna l'essenza ...

Eurogamer_it : Rambo V: Last Blood: “non sono cambiato, ho solo imparato a contenermi”. #recensione @RamboMovie - 3cinematographe : #RamboLastBlood - recensione del film - Voto10 : Rambo V: Last Blood: in rete uno speciale in lingua originale -