Piccione coronato di Victoria | tutto su uno degli uccelli più belli in natura GALLERY

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il nostro pianeta ci riserva sempre splendide creazioni della, che sia un desolato deserto o una foresta tropicale. Ogni cosa è diversa da un’altra, ma è indubbiamente unica. Non a caso, si dice che lasia il più grande artista del mondo. Uno dei suoi capolavori è questo splendido esemplare di uccello (vediscorrevole in alto a corredo dell’articolo). Questo elegante volatile è undi. Nonostante il suo nome, il suo aspetto non ha nulla a che vedere con quello di uno dei piccioni a cui siamo abituati. Si distingue per le sue piume blu acceso e per lassima corona sulla sua testa. Appartiene alla famiglia Goura di 4 meravigliose specie di piccioni che vivono a terra. Sono anche molto grandi e possono raggiungere le dimensioni di un tacchino. Questa particolare specie è nativa della Nuova Guinea e deve il suo peculiare nome alla grande ...