Migranti : altri 80 trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa - in nave a Porto Empedocle : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – Proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa. Oggi altri 80 Migranti hanno lasciato il centro di contrada Imbriacola e sono stati imbarcati sul traghetto di linea che arriverà questa sera a Porto Empedocle (Agrigento). Restano così almeno un centinaio di persone a fronte di una capienza di 95 Migranti.L'articolo Migranti: altri 80 trasferimenti dall’hotspot di ...

Lampedusa - sbarcano altri 56 Migranti. Hotspot al collasso : Nuovo sbarco "fantasma" a Lampedusa. Sono 56 i migranti arrivati sull’isola nella notte e nelle prime ore del mattino in due gruppi, il primo di 10 e il secondo di 46 persone. Quest’ultime erano a bordo di un'imbarcazione in legno inizialmente fermata a Cala Maluk dalla Guardia di finanza. Tutti i 56 migranti sono stati poi portati all'Hotspot di Lampedusa di contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente 210 persone contro ...

Migranti - guardia costiera salva 90 profughi : Malta nega il trasbordo. Ocean Viking soccorre altri 48 in mare : La scorsa notte, su richiesta delle autorità maltesi, unità della guardia costiera italiana hanno soccorso un barchino con a bordo 90 Migranti in acque di responsabilità di...

Continua l'assalto dei Migranti a Lampedusa : sbarcati altri 46 tunisini : Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, dove sono iniziati i trasferimenti dall’hotspot di contrada Imbriacola, in sovraccarico di migranti dopo gli arrivi che si sono susseguiti negli ultimi giorni. Arrivi che non sembrano arrestarsi. Stamattina nell’isola delle Pelagie, che è diventata la porta di accesso all’Europa dal Mar Mediterraneo, è approdato un barcone con a bordo 46 tunisini. L’imbarcazione si è fermata nei pressi di Cala Maluk e i ...

Migranti : sbarcati a Lampedusa altri 46 tunisini : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Un barcone con a bordo 46 tunisini è appena arrivato sull’isola di Lampedusa. L’imbarcazione in legno si è fermata a Cala Maluk. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno bloccato i 46 Migranti e li stanno trasferendo all’hotspot di contrada Imbriacola. Nella notte sono arrivae altre 10 persone, tutti tunisini. L'articolo Migranti: sbarcati a Lampedusa altri 46 tunisini sembra essere ...

Ungheria contro l’Italia : “Pericoloso far sbarcare i Migranti”. Di Maio : “Facile fare i sovranisti con le frontiere degli altri” : Tensioni tra Ungheria e Italia sulla gestione dei migranti. Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato alla televisione Mtv1 che ritiene “deplorevole e pericolosa” la decisione presa dal governo Conte 2 lo scorso weekend di far attraccare in Italia la nave della ong Ocean Viking. A lui ha replicato poco dopo il nuovo titolare della Farnesina Luigi Di Maio: “E’ facile fare i sovranisti con le ...

Lampedusa - sbarcano altri 100 Migranti - il sindaco : 'Accoglienti sì - idioti no' : Dopo il caso della Ocean Viking, nave della Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere autorizzata nella giornata di ieri allo sbarco, continua l'arrivo di migranti sull'isola di Lampedusa. Nella scorsa notte sono sbarcate altre 78 persone, giunte direttamente al porto a bordo di un barcone, e soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza. Altre 21 persone invece sono sbarcate direttamente sull'Isola dei Conigli. Esplode intanto l'ira del ...

Ocean Viking - arrivano a Lampedusa gli 82 Migranti : andranno in 4 Paesi Ue. Altri sbarchi nella notte : Il trasbordo, come annunciato, è avvenuto sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza che intorno alle 23.30 hanno portato gli 82 migranti a bordo della Ocean Viking al molo Favaloro di Lampedusa. I naufraghi, soccorsi dalla nave ong verranno trasferiti all’hotspot dell’isola, come annunciato oggi dal Viminale al sindaco Salvatore Martello e poi redistribuiti in base all’accordo raggiunto in Europa, dove Germania, Francia, ...

Migranti - altri sbarchi nella notte a Lampedusa : Sull’isola nottata di sbarchi. Mentre cominciava il trasbordo dei primi a bordo della nave Ocean Viking ne sono arrivati un centinaio con due imbarcazioni diverse

Missione Sophia prorogata per altri sei mesi - ma senza navi i Migranti continueranno a morire : L'operazione Sophia, che ha il compito principale di contrastare il traffico di migranti, è stata prorogata per altri sei mesi, ancora senza impiego di unità navali: la decisione è stata presa dagli ambasciatori dei 28 durante la riunione del Comitato politico e di sicurezza. Ma senza l'apporto di mezzi navali è impossibile salvare i migranti in mare.Continua a leggere

Altri 34 Migranti a bordo della Ocean Viking : Mauro Indelicato La nave di Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere, adesso ha a bordo 84 migranti: attualmente il mezzo dell'Ong si trova in acque internazionali, ma potrebbe fare rotta verso l'Italia Sono 84 adesso i migranti a bordo della Ocean Viking, la nave dell’Ong Sos Mediterranée la quale la gestisce assieme a Medici Senza Frontiere. Dopo i 50 recuperati a largo della Libia nei giorni scorsi, adesso a bordo del mezzo ...

Migranti - Ocean Viking ne soccorre altri 34. Il Viminale rifiuta lo sbarco alla Alan Kurdi : La Ocean Viking ha soccorso nel mar Mediterraneo altre 34 persone: ora i Migranti a bordo sono 84. Intanto il Viminale ha negato l'ingresso e il transito nelle acque territoriali italiane ai cinque a bordo della Alan Kurdi da ormai più di dieci giorni: anche dopo l'addio di Salvini all'Interno, quindi, i porti italiani rimangono 'chiusi'.Continua a leggere