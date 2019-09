Giuseppe Conte | il retroscena | quei contatti con Gianni Letta per blindare il Senato

Giuseppe Conte incontra i sindacati : "Giù le tasse sul lavoro - investimenti al Sud" : "Alleggerimento della pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova agenda di investimenti 'verdi', e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno sono priorità che siamo determinati a mettere al centro della prossima manovra economica". Giuseppe Conte ha inc

Massimo Cacciari : "Un'intesa politica tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte sarebbe logica. Sono molto affini" : "Matteo Renzi vuol fare Macron. I Contenuti poi saranno quelli del suo governo, ispirati a un pensiero vagamente liberal. Che in Europa si posSono incontrare con personalità come Macron, appunto. E in Italia con Conte. Un'intesa politica tra Conte e Renzi sarebbe molto logica: Sono molto affini". Ma

Matteo Renzi esce dal Pd - l'irritazione e i sospetti di Giuseppe Conte che incontra Sergio Mattarella : Perplessi, stupiti, sorpresi. Ma anche irritati e infastiditi. Qualcuno pure arrabbiato, per non dire di peggio. Le reazioni all' uscita di Matteo Renzi dal Pd, annunciata a mezzo stampa e spiegata con la solita apparizione televisiva, sono un vero e proprio arcobaleno di emozioni, declinate con pra

Giuseppe Conte sulla scissione di Renzi : doveva dirlo prima : Il presidente Conte ha ricevuto, ieri sera, una telefonata dal senatore Matteo Renzi, che lo ha informato della sua intenzione di lasciare il Pd e di formare nuovi gruppi autonomi in Parlamento. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.Il presidente Conte, nel corso della telefonata, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito. Ha però espresso le proprie perplessità su una iniziativa che introduce negli ...

Matteo Renzi rassicura Giuseppe Conte. La verità? Con la scissione dal Pd il premier è fregato : Matteo Renzi, prima di annunciare l'addio al Pd, ha telefonato a Giuseppe Conte. Una rassicurazione, la sua, che suona come un "tranquillo, nessuna intenzione di sabotare il Governo appena nato, anzi. Semmai l'opposto". Eppure a molti l'intenzione dell'ex premier pare una mossa furba e disperata - c

Giorgia Meloni invita Giuseppe Conte ad Atreju : il premier nella "fossa dei leoni" sovranisti di FdI : Simbolicamente deve essere anche un tentativo di dire no ai partiti di plastica, quelli artefatti e privi di un radicamento territoriale. Di sicuro è un modo per recuperare l' anima ecologista della destra, la sua vena ambientalista, "verde" oseremmo dire, che si preoccupa della Natura e della salut

Giuseppe Conte - la bomba di Paragone : "Concessione a Bruxelles - vergogna di questo governo" : "Alcune partite me le voglio ancora giocare". Gianluigi Paragone nel Movimento 5 Stelle ormai è un separato in casa, ma in Senato "continuerò a fare il rompiscatole finché mi sarà possibile e a dire le cose con coerenza, dentro le istituzioni, nel gruppo Cinque Stelle o al Misto", assicura al Corrie

Scissione Pd - Matteo Renzi accelera e vede Giuseppe Conte. Ha già il nome del suo partito : "Italia del sì" : Mentre Dario Franceschini parla di Scissione "ridicola" e si appella a Matteo Renzi - "Non farlo, il Pd è casa tua" - l'ex premier accelera ed è pronto a incontrare Giuseppe Conte per dargli rassicurazioni sul suo sostegno al governo anche quando dirà addio al partito democratico. Perché così sarà.

Sondaggio Demos di Ilvo Diamanti : Giuseppe Conte - calo di popolarità : perde nove punti : Giuseppe Conte resta il leader più apprezzato ma subisce un crollo di consensi. Secondo il Sondaggio Demos per La Repubblica, infatti, cala la sua popolarità, così come diminuisce la fiducia verso il governo," rispetto a luglio, prima delle dimissioni di Salvini, è scesa al 44%: oltre 10 punti in me

Giuseppe Conte vuole governare da solo : "Niente più triumvirato. Le decisioni saranno solo le sue" : Giuseppe Conte ora che ha fatto il bis non ha alcuna intenzione di dividere il potere, come fece durante l'esecutivo gialloverde. "D'ora in poi - dicono i suoi - i ritmi e il passo saranno dettati dal Presidente del Consiglio. E non ci saranno neppure riunioni di gabinetto con i leader di Pd e M5s.

Giuseppe Conte - svolta storica : il premier alla festa della Cgil con Landini - più rosso di così non si può : Dopo la festa romana di Massimo D'Alema, anche quella pugliese di Maurizio Landini. Il premier Giuseppe Conte, sempre più a sinistra, inaugura il nuovo corso di Palazzo Chigi partecipando, il 22 settembre prossimo", alla manifestazione della Cgil a Lecce e sarà intervistato sul palco del festival de

Giuseppe Conte l'ha preteso : Mario Turco - il sottosegretario "trombettiere" scelto direttamente dal premier : In Parlamento lo chiamano "il trombettiere di Conte". Mario Turco, pugliese come il premier, è uno dei 42 sottosegretari scelti per completare la squadra di governo ed è anche uno dei più chiacchierati (e Contestati). Il senatore grillino si sistemerà a Palazzo Chigi, gomito a gomito con il presiden

Giuseppe Conte ad Accumoli si difende dalle critiche : "Non è una passerella - conosco i problemi e li stiamo affrontando : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è recato in giornata ad Accumoli, una delle zone colpite dal terremoto nel 2016. Come ha mostrato l’inviato di Tagadà, Luca Sappino, ad accogliere il premier c’era poca gente e non c’è stato nessun bagno di folla. Ed è emerso un certo malContento per il tour del premier.Tanto che, a margine coi giornalisti, Conte si è difeso e ha spiegato: ...