Cecilia Rodriguez ‘offende’ Ignazio Moser | “Sei brutto | stai attento!”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 18 settembre 2019)in crisi? Lei avverte: “attento” C’è aria di crisi tra? Niente affatto. I due continuano a mostrarsi sui social sempre più innamorati. Nelle ultime stories di Instagram,ha risposto di recente cheè l’amore della sua vita, ma nelle ultime ore l’ex ciclista e prossimo concorrente di Pechino Express 2020 ha fatto arrabbiare l’argentina.l’ha presa in giro perché non sta abbastanza attenta a cosa beve, lei ha risposto in modo ancor più provocatorio: “Sei, non ti posso più guardare. Fai proprio caz**te”. La sorella di Belenha spazzato via ogni finto gossip sul suo conto, sostenendo che ogni volta che dice una cosa, viene interpretata in maniera diversa. Non è giusto, inoltre, che vengano fatti articoli ...

zazoomblog : Cecilia Rodriguez sfogo: “Non sono in crisi con Ignazio e non è brutto!” - #Cecilia #Rodriguez #sfogo: #crisi - carmenFashionCr : Cecilia Rodriguez sfogo: “Non sono in crisi con Ignazio e non è brutto!” - KontroKulturaa : Cecilia Rodriguez con il passeggino: 'Non sono diventata mamma' - -