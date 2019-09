Camera dice no agli arresti domiciliari a Sozzani | maggioranza si spacca Bagarre

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L'Aula dellaha negato l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare deglinei confronti del deputato di Forza Italia Diego. La votazione e' avvenuta per scrutinio segreto. L'esito del voto e' stato accolto da un applauso di parte dell'emiciclo, in particolare dei deputati azzurri. I voti contrari all'autorizzazione a procedere alla misura cautelare deglinei confronti disono stati 309, i favorevoli 235.L'Aula, quindi, ha ribaltato la votazione che si era svolta lo scorso luglio in Giunta per le autorizzazioni che aveva dato il via libera alla misura cautelare, con il si' anche del Pd oltre che del Movimento 5 stelle. Anche oggi, in dichiarazione di voto, il Pd con Alfredo Bazoli ha confermato il voto favorevole all'autorizzazione, spiegando di non ravvisare il fumus persecutionis. La votazione si e' poi ...

chedisagio : ??@emmabonino : «il nuovo governo è diversamente populista, @Piu_Europa dice no alla fiducia». Questo Al senato, pe… - paoloigna1 : Camera, l’Aula dice no agli arresti per il deputato Sozzani (FI). Franchi tiratori nella nuova maggioranza - PitVincenzo : RT @Affaritaliani: La Camera dice no all'arresto e a uso intercettazioni di Sozzani -