Bianca Guaccero si sfoga prima di Detto Fatto | “Momenti difficili”

Detto Fatto con Bianca Guaccero : cambiamento improvviso su Rai2 : Detto Fatto, Bianca Guaccero si allunga e andrà in onda fino alle 17:15 su Rai2 Tempo di cambiamenti per Rai2, a soli due giorni dall’inizio della stagione 2019/20. Carlo Freccero, direttore della seconda rete Rai, ha deciso di apportare alcune modifiche al palinsesto pomeridiano e a subire le “conseguenze” di queste scelte è ancora una volta Detto Fatto, il programma di tutorial condotto da Bianca Guaccero. Se fino a ieri il ...

Bianca Guaccero ‘bocciata’ a Detto Fatto : la proposta di Carla Gozzi : Detto Fatto, Carla Gozzi boccia il vestito di Bianca Guaccero: la replica Dopo il discreto debutto con la nuova stagione di Detto Fatto, Bianca Guaccero è tornata in diretta alle 14.45 su Rai2. In tutte le puntate la conduttrice sarà spalleggiata da Carla Gozzi e Guillermo Mariotto. Anche oggi la conduttrice si è resa protagonista di un siparietto divertente con l’esperta di stile. La stilista ha Fatto il suo ingresso nello studio portando ...

Bianca Guaccero si toglie l’imbottitura del reggiseno in diretta a Detto Fatto : il video : È stato un inizio di stagione decisamente frizzante quello di Bianca Guaccero a Detto Fatto, la striscia pomeridiana di Rai2. La conduttrice è stata infatti protagonista di un siparietto che ha spiazzato il pubblico: si è tolta l’imbottitura del reggiseno in studio, durante la diretta. “Sapete che vi dico? Lo faccio io per prima: – ha Detto Bianca mentre si sfilava le coppe del reggiseno – io sono così. Non me ne importa niente. ...

Bianca Guaccero si libera dell'imbottitura del reggiseno : il gesto antibody shaming a Detto Fatto : "Tu ci piaci così come sei" canta Bianca Guaccero nella nuova sigla di Detto Fatto, il format di Rai 2 che vede la conduttrice al timone dello stesso per il secondo anno consecutivo. E, per la serie "Detto Fatto", subito dopo aver eseguito uno stacchetto con il corpo di ballo in apertura del programma, Bianca è diventata protagonista di un gesto anti-body shaming, che già fa discutere molto. Nella prima puntata della nuova edizione di Detto ...

Bianca Guaccero : è amore con Nicola Ventola? Tutta la verità : Detto Fatto, Bianca Guaccero sulla sua vita privata confessa: “Sono single” Bianca Guaccero è tornata ieri al timone di Detto Fatto che è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico di Rai2. La conduttrice ha rotto il silenzio sulla sua vita privata su Il Giornale smentendo categoricamente il gossip circolato in questi giorni su una presunta liaison con l’ex calciatore Nicola Ventola, con il quale l’attrice aveva ...

Bianca Guaccero - la verità sul rapporto con Nicola Ventola : Bianca Guaccero torna a parlare d’amore e svela la verità sul rapporto con Nicola Ventola. Nelle ultime settimane si era parlato di un ritorno di fiamma della conduttrice con l’ex calciatore. I due, che erano stati legati dal 1996 al 2001, erano stati avvistati più volte insieme nel corso dell’estate, fra cene e giornate al mare. Un amore, quello per Ventola, che Bianca ha sempre ricordato con grande nostalgia e che, secondo ...

Detto Fatto è un varietà che sta stretto a Bianca Guaccero. Ormai il factual show è un pretesto : [live_placement] Partenza a razzo per Detto Fatto: se negli anni della gestione di Caterina Balivo il programma era un classico factual show, quest'anno una definizione del genere sarebbe ingenerosa: l'era Bianca Guaccero, una delle poche (o forse l'unica) che al momento merita di essere chiamata showgirl, lo ha trasformato in un varietà del pomeriggio che vede nei tutorial un pretesto. Ed a essere sinceri non le si crede quando lei dice che ...

Detto Fatto - Carla Gozzi stronca Bianca Guaccero : “Non posso farcela” : Bianca Guaccero bacchettata da Carla Gozzi a Detto Fatto: cosa è successo È ripartito con l’attava stagione Detto Fatto, il factual show del pomeriggio di Rai2 condotto da Bianca Guaccero, dopo il grande successo ottenuto dello scorso anno. Molte le novità in questa stagione, a partire dal Fatto che la conduttrice sarà ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in diretta, consentendo così anche maggiore interazione con il pubblico a casa che ...

Detto Fatto : Bianca Guaccero ritorna con Guillermo Mariotto e Carla Gozzi : Il cast di Detto Fatto L’ottava edizione di Detto Fatto si apre tra immancabili conferme e molte novità. Il programma – in onda da oggi pomeriggio su Rai 2 – vedrà per la seconda volta al suo timone Bianca Guaccero, pronta insieme ai suoi esperti a spaziare nei campi del beauty, del fashion, della salute, del benessere, della cucina e tanto altro ancora. La prima novità di quest’anno riguarda l’orario di messa in ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero su Giovanni Ciacci : “Non è stato facile” : Detto Fatto nuove puntate: Bianca Guaccero fa una confessione sull’addio di Giovanni Ciacci Riparte oggi, lunedì 16 settembre, Detto Fatto con un nuovo orario, la diretta tv e tante novità e conferme. Intervistata da TvBlog, Bianca Guaccero ha Fatto una rivelazione su Giovanni Ciacci, dopo che ha deciso di lasciare il programma pomeridiano di Rai2: “Non è stato facile rinunciare a lui, ma sono felice perchè sta facendo una cosa ...

Bianca Guaccero a Blogo : "La nuova edizione di Detto Fatto? Rivoluzionata. Non è vero che il programma mi sta stretto" : "C'è una rivoluzione, anche nel linguaggio". Bianca Guaccero è pronta a (ri)debuttare alla conduzione di Detto Fatto, il factual show che tornerà oggi 16 settembre su Rai2. Dai tutor all'orario, cambia tutto. In più quest'anno il programma sarà sempre in diretta per consentire una maggiore interazione con il pubblico a casa, che diventerà sempre più protagonista attraverso i social network e grazie anche alla presenza di nuove ...