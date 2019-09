Su Canale 5 arriva Eurogames | il programma che piace a tutta la famiglia

Accordo Sky-DAZN - arriva il Canale sul satellite dal 20 settembre. Ecco come funziona : Sky – DAZN sul satellite arriva DAZN1 il canale con il meglio della programmazione le 3 partite della Serie A, due della Serie B e il Top del calcio estero Dopo lunghe trattative arriva l’Accordo tra Sky e DAZN che porta il canale DAZN1 sul satellite al canale 209. Il canale è già attivo e trasmette un utile video tutorial per informare i canali Sky su come attivare, pagare e utilizzare il canale di DAZN. DAZN1 sarà attivo dal 20 ...

Station 19 - su Canale 5 arrivano i Vigili del fuoco "amici" di Grey's anatomy : Meredith Grey torna a Mediaset, in un certo senso e solo per qualche minuto. Se Grey's anatomy ha lasciato Italia 1 ormai da anni per La 7, il suo secondo spin-off (il primo è stato Private Practice) debutta da questa sera, 7 agosto 2019, alle 23:50 su Canale 5. Stiamo parlando di Station 19, nuova serie tv ambientata nel mondo del medical drama più famoso della tv, pronto a fare il suo esordio sulla tv generalista.A qualche isolato dal Grey ...

Station 19 : nella seconda serata di Canale 5 arriva lo spin off di Grey’s Anatomy : Station 19 - Jaina Lee Ortiz Ad aprile 2018 debuttò su Fox Life lo spin off di Grey’s Anatomy, una serie con protagonisti i pompieri della Station 19 di Seattle. Da questa sera quegli eroi saranno i protagonisti della seconda serata di Canale 5, che trasmetterà ogni mercoledì alle 23.50 uno dei dieci episodi della prima stagione. Station 19: da questa sera alle 23.50 su Canale 5 Creata da Shonda Rhimes per ABC, la serie ha già avuto un ...

Lega avanti su Canale : arriva un manager per i contenuti : La Serie A va avanti sul canale di Lega. In attesa di novità sul tema Mediapro, la Lega si sta infatti già organizzando per quanto riguarda la struttura editoriale dell’eventuale canale. Nel corso dell’assemblea di ieri, infatti, è stato reso noto l’arrivo di Lorenzo Dallari, ex vicedirettore di Sky Sport, che assumerà il ruolo di […] L'articolo Lega avanti su canale: arriva un manager per i contenuti è stato realizzato ...

