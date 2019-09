Napoli | 27enne picchia e sequestra la sua ex per 12 ore insieme a sua figlia di due anni

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) Una brutta storia di maltrattamenti arriva da Varcaturo, nel napoletano, dove una donna,alla sua bimba di due, è stata segregata eta per ben 12 ore dal suo ex compagno, unoriginario di Giugliano, cittadina che si trova sempre nel napoletano. La donna ha 28, e in passato aveva già subito le angherie dell'ex compagno, nei confronti del quale era stato già emesso un divieto di avvicinamento alla ragazza e a sua. Secondo quanto riferisce SkyTg24, l'uomo avrebbe seguito madre efino a Fuorigrotta e poi, una volta raggiunte e fermate, le avrebbe costrette a salire nella sua auto, dove le ha tenute prigioniere per oltre dieci ore. Un vero e proprio incubo. Durante tutto il tragitto il soggetto avrebbeto duramente la donna, provocandole diverse ferite. Macchie di sangue sarebbero state visibili anche sulla tappezzeria dell'auto condotta ...

FiorellaMannoia : Ecco un altro offeso nell’onore. Ma che problemi avete? Fatevi curareeeee!!!!!Napoli, sequestra in auto per dodici… - fattoquotidiano : Napoli, sequestra in auto per dodici ore la ex e poi la violenta. Fermato 27enne - MediasetTgcom24 : Napoli, 27enne sequestra figlia per 12 ore e violenta ex compagna #Napoli -