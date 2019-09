Matteo Renzi lascia il Pd e dice | Sarà un bene per tutti anche per Conte

Fonte : agi

(Di martedì 17 settembre 2019)ha deciso,il Pd: “I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana. E saranno unper: Zingaretti non avrà più l'alibi di dire che non controlla i gruppi pd perché saranno “dezzati”. E per il governo probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare, l'ho detto”. In un'ampia intervista a la Repubblica l'ex premier e segretario del Pd annuncia la scelta di dar vita ad un'altra formazione politica al di fuori dal Partito Democratico. “Unper”,. “Mi hanno sempre trattato come un estraneo, come un abusivo,quando ho vinto le primarie” afferma, ed “è il riflesso condizionato di quella sinistra che si autoproclama tale e che non accetta di essere guidata da uno che non provenga dalla Ditta”. Del resto, poi aggiunge l'ex premier, “il contrappasso è semplice: io esco, nei prossimi mesi rientrano ...

NicolaPorro : In queste ore sta succedendo veramente di tutto. Il video-racconto della mossa a sorpresa che avrebbe in mente di f… - masechi : Fatto il governo, disfa il partito. Matteo Renzi determinato a dare il via all'operazione post Pd con la creazione… - sole24ore : Sono le ultime ore di Matteo #Renzi nel #Pd? Domani il giorno della verità. Ecco gli scenari possibili dello… -