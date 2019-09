L’Inter ci mette una pezza sul finale | l’esordio in Champions non soddisfa i nerazzurri

Fonte : sportfair

(Di martedì 17 settembre 2019) Barella ciunasolo sul: l’Inter pareggia nella prima diLeague. 1-1 con lo Slavia Praga Dopo un inizio super in campionato, che la vede in vetta alla classifica, l’Inter non riesce a sorridere anche inLeague. L’esordio nerazzurro nella prestigiosa competizione europea non è infatti stato dei migliori. Al San Siro la squadra di Conte non è riuscita ad imporsi sullo Slavia Praga, rischiando di incassare un’amarissima sconfitta. Al 63′, infatti, Olayinka ha portato in vantaggio la squadra avversaria dell’Inter, che solo nel secondo minuto di recupero è riuscita a pareggiare i conti. Arci unae, dunque, ad impedire aidi uscire dal campo a testa bassissima, è stato Barella, che ci ha messo lo zampino per un pareggio che fa piangere Antonio Conte da un solo occhio. L'articolo ...

alinidax : L’Inter inizia in #ChampionsLeague come l’anno scorso: subendo gol. Con la differenza del risultato, che è tutto.… - Deiana_Luca9 : @diego_pornaro Si,vero.E che l'Inter mette nei guai gli allenatori come nessuno mai.Solo Mou e prima Mancini si sono salvati - Alessandro_Ill : Qua se l'arbitro non ci mette del suo espellendo qualche giocatore dello Slavia Praga a casaccio l'Inter non la sbl… -