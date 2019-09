Migranti | Di Giacomo Oim | ‘chiudere subito tutti i centri detenzione in Libia’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Palermo, 16 set. (AdnKronos) – La “chiusura immediata” didiin Libia è stata chiesta dal portavoce dell’Oim, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la principale organizzazione intergovernativa in ambito migratorio. Parlando con l’Adnkronos dei tre fermi per torture e sequestro di persone che sarebbero avvenuti nel centro di detenmzione di Zawyia, Flavio Di, spiega: “Questivanno assolutamente chiusi,. Noi entriamo in questisolo saltuariamente e poche ore al giorno. Non sempre. E abbiamo bisogno di una autorizzazione, non sempre ci occupiamo di assistenza medica – dice – consegniamo dei kit igienici, materassi, coperte, preferiamo portare queste cose ma sappiamo che sono luoghi in cui la nostra presenza non può garantire i diritti di e. Sonocon ...

