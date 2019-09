Lombardia | 35 giovani neolaureati accolti in Consiglio regionale 2

Lombardia : 35 giovani neolaureati accolti in Consiglio regionale : Milano, 16 set. (AdnKronos) - Primi giorni di lavoro in Consiglio regionale della Lombardia per i vincitori di 35 borse di studio destinate a giovani neolaureati istituite dall’Ufficio di Presidenza. Si tratta di tirocini formativi e di orientamento della durata di un anno: gli ambiti interessati so