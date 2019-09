Keira Knightley è mamma per la seconda volta | il parto in gran segreto

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019)è di nuovo. Lieto evento per l’attrice 34enne e il marito, il musicista James Righton, che sono stati immortalati per le strade londinesi lo scorso weekend mentre spingevano la carrozzina del loro secondogenito.L’ultimache laè stata avvistata col pancione era il 23 agosto. Non si conoscono dettagli sulla data di nascita del bambino e non si sa nemmeno quale sia il suo nome. La notizia è stata diffusa dal Daily Mail, che ha pubblicato in esclusiva le foto della primissima passeggiata dei genitori con il neonato. L’attrice e il musicista sono sposati dal 2013 ed hanno già una bambina, Edie, che è nata nel 2015. La notizia dellagravidanza dellaera giunta lo scorso maggio, quando insieme al marito, a Parigi, aveva partecipato a un party di Chanel, casa di moda di cui ...

