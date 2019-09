DAZN 1 sbarca su Sky | come vedere il canale

Inter Tv sbarca su DAZN : il canale tematico nerazzurro in streaming : Inter e Dazn hanno annunciato un accordo di distribuzione che vede, a partire da venerdì 13 settembre, la presenza dei contenuti di Inter TV all’Interno della piattaforma di streaming. Inter TV diventerà dunque il primo canale tematico di un club ad entrare a far parte dell’offerta di Dazn in Italia. Gli utenti di Dazn, in […] L'articolo Inter Tv sbarca su Dazn: il canale tematico nerazzurro in streaming è stato realizzato da Calcio e ...

DAZN sbarca su Sky con tutta la serie A - quanto costa e cosa si potrà vedere : DAZN raggiunge un accordo con Sky e sbarca sulla piattaforma satellitare con il canale DAZN 1 alla posizione 209, in mezzo agli altri canali sport della pay-tv. Le trasmissioni cominceranno ufficialmente il prossimo 20 settembre, in concomitanza con la terza giornata di campionato, e saranno visibili ai clienti Sky che acquistino il ticket DAZN – al costo di 7,99 euro, senza vincoli e con i primi tre mesi pagati da Sky – oppure inglobato nel ...

Eurosport sbarca su DAZN : DAZN - Eurosport DAZN, il servizio di streaming live e on demand che dalla scorsa stagione trasmette tre partite di calcio di Serie A ad ogni giornata di campionato, amplia la propria offerta sportiva con la visione dei canali Eurosport. In virtù dell’accordo con Discovery, dal 1° agosto gli abbonati al servizio in Italia, Austria, Germania e Spagna potranno seguire la ricca programmazione di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Su DAZN, quindi, ...