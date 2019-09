Cinque permessi premio al killer del vigilante

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Francesca Bernasconi Un permesso sarebbe stato concesso per fare un provino calcistico. Il ragazzo, neo diciottenne, aveva partecipato all'uccisione delFrancesco Della Corte Sarebberoconcessi al giovane neo 18enne, condannato per l'omicidio delFrancesco Della Corte, a Napoli. Qualche giorno fa, la sua uscita dal carcere per festeggiare il suo compleanno aveva sollevato un polverone, non solo per il permessoconcesso per passare il suo diciottesimo compleanno in famiglia, quanto per le fotografie della festa, apparse sui social. "Così mio padre è stato ucciso due volte", aveva detto la figlia di Della Corte, indignata dalla pubblicazione degli scatti, che mostrano ilsorridente in mezzo a parenti e amici. Oltre a quello per il compleanno, però, iconcessi al giovane, sarebbero stati in tutto. Uno di ...

RaiNews : Il neo diciottenne, con altri due giovani, prese a sprangate e ridusse in fin di vita Franco della Corte, il 3 marz… - cronaca_news : Cinque permessi al killer del vigilante, uno anche per un provino di calcio - DavoodK05366752 : RT @RaiNews: Il neo diciottenne, con altri due giovani, prese a sprangate e ridusse in fin di vita Franco della Corte, il 3 marzo 2018. La… -