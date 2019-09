A Torino primi punti Lecce | granata perdono 2-1

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 17 settembre 2019) I sogni di primato delsi infrangono contro un ottimoche, a sorpresa, conquista itrein serie A vincendo 2-1 al Grande. Vittoria meritata per la squadra di Liverani. Di Farias nel primo tempo e Mancosu nella ripresa le reti, con il rigore trasformato per fallo su Zaza da Belotti, che nel finale recrimina un altro penalty. L'abbraccio di Rispoli a tempo ormai scaduto c'e' tutto, l'arbitro consulta a lungo la Var, ma quando il cronometro segna ormai il 102' dice di no. Dopo il vantaggio di Farias, bravo a respingere in rete la respinta di un incerto Sirigu su Falco, i salentini sono capitolati solo nella ripresa, con il rigore provocato da Tabanelli su Zaza, entrato in campo al posto di Berenguer.Lo spagnolo era stato preferito da Mazzarri all'attaccante, scelta rinnegata a meta' partita, quando il tecnico livornese, infuriato per la prestazione dei ...

SerieA : Finiscono i primi 45 minuti a Torino. Il @OfficialUSLecce è avanti. #TorinoLecce #SerieATIM #WeAreCalcio - c_appendino : 30 nuovi tram per la rete di Torino. Dopo i primi 74 nuovi autobus, continua la rivoluzione GTT #TorinoRiparte?? - infoitsport : Il Lecce a Torino alla ricerca dei primi punti. Probabili formazioni -