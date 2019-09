Water d'oro,Cattelan: ladri Robin Hood?

"Vorrei fosse uno scherzo. Voglio pensare che il furto sia un'azione ispirata a". Così Maurizio,l'artista deld'oro massiccio rubato da una mostra nel Regno Unito. L'opera,intitolata 'America', fu proposta al presidente Trump per arredare la Casa Bianca, essendo perfettamente funzionante. "Chi è così stupido da rubare un gabinetto?", dice. Il cesso è stato valutato 5/6 milioni di dollari e potrebbe essere stato fuso dai. Quando fu esposto al Guggenheim di New York,in 100mila in fila per utilizzarlo(Di domenica 15 settembre 2019)