Temptation Island Vip | Er Faina chiede confronto | epica la reazione di Sharon Video

Temptation Island VIP 2019 - arrivano due nuove coppie 'in corsa' : Temptation Island VIP è partito con il turbo. Già dalla prima puntata un colpo di scena ha scompigliato il diktat del programma che vuole 6 coppie mettersi alla prova per 21 giorni stando lontano l'uno dall'altra per mettere alla prova il proprio amore.Ciro Petrone però non ha voluto sentire ragioni e non riuscendo a tollerare un minuto di più senza la sua fidanzata Federica Caputo e oltre che scontrarsi con l'entourage di sicurezza del ...

Temptation Island Vip - Alex Belli : la compagna Delia Duran dà scandalo : Alex Belli a Temptation Island Vip 2019: Delia Duran ci prova con un tentatore È sbarcata a Temptation Island Vip da pochi giorni e Delia Duran ha già fatto scandalo. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha mostrato in studio una clip riguardo le anticipazioni di Temptation Island Vip. La fidanzata di Alex Belli si è subito buttata tra le braccia di un ...

Anna Pettinelli abbandona Temptation Island Vip senza confronto? : Temptation Island Vip: Anna Pettinelli abbandona e lascia Stefano Marchi? Le anticipazioni Dalle anticipazioni dell’ultima puntata registrata del Trono Over di Uomini e Donne è emerso che si è parlato anche della seconda stagione di Temptation Island Vip. In particolare, Maria De Filippi ha fatto vedere un filmato in cui si vede Anna Pettinelli in profonda crisi, forse per avvicinamento un po’ troppo intimo tra il fidanzato Stefano ...

Spoiler Temptation Island : Alex Belli nel cast - Anna Pettinelli vuole ritirarsi senza falò : Sono tante e tutte molto interessanti le anticipazioni che Maria De Filippi ha dato ieri, 14 settembre, sull'edizione Vip di Temptation Island attualmente in onda. La conduttrice, nel corso della registrazione del Trono Over, ha mostrato al pubblico presente dei video di quello che dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 tra un paio di settimane: Alex Belli e Delia Duran sostituiranno una coppia del cast, Anna Pettinelli chiederà di lasciare il ...

Simona Ventura a TvBlog : Io soldato agli ordini della Rai. La svolta con Amici e Temptation island. Giovanni Terzi lo sposo magari "la domenica Ventura"! : Debutto speciale quello di oggi mezzogiorno su Rai2. Simona Ventura condurrà il nuovo programma dal titolo La domenica Ventura. Si tratta di una trasmissione realizzata con Rai sport che racconterà il match della domenica mezzogiorno calcistica ma non solo, sarà un programma di infotaiment sportivo, in cui Simona potrà rispolverare le sue doti di intrattenitrice, mixate con quella di donna da sempre attenta al mondo dello sport. TvBlog l'ha ...

News Temptation Island Vip : Delia Duran è già cotta di un tentatore - Anna distrutta : Temptation Island Vip News: Alex Belli e Delia Duran confermati Le ultime News su Temptation Island Vip vengono direttamente dal blog del Vicolo che ha raccontato ciò che è accaduto nell’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, Durante la quale si è parlato proprio del docu-reality di Canale 5. Anzitutto dovete sapere che […] L'articolo News Temptation Island Vip: Delia Duran è già cotta di un tentatore, Anna distrutta ...

Temptation Island Vip - anticipazioni Gabriele e Silvia : la nuova coppia dà già scandalo : anticipazioni Temptation Island Vip, confermata la presenza di Gabriele Pippo e Silvia Tirado tra le coppie Gabriele Pippo e Silvia Tirado sono i due nuovi partecipanti di Temptation Island Vip 2 dopo l’abbandono di Ciro Petrone e Federica Caputo; non sappiamo se sostituiranno proprio loro due, visto che andrà via anche un’altra coppia di fidanzati, […] L'articolo Temptation Island Vip, anticipazioni Gabriele e Silvia: la nuova ...

Temptation Island - le verità su Francesco Chiofalo rivelate dalla amante Aurora : rivelate, da Aurora Ciorbi, delle nuove indiscrezioni sul triangolo amoroso che vede protagonisti Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Sono state rivelate delle importanti novità sulla love-story, ormai giunta al capolinea, che ha visto protagonisti due ex volti di Temptation island. Francesco Chiofalo, nonostante abbia recentemente provato a ricucire i rapporti con la sua ultima fidanzata, Antonella Fiordelisi, non è riuscito a convincere ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : Jessica e Andrea (Temptation Island) tornano insieme? : Lunedì ricomincia l'avventura di Uomini e Donne ma già da qualche settimana sono riprese le registrazioni delle puntate del trono classico che vedremo prossimamente. Tramite Il vicolo delle news abbiamo la possibilità di avere delle anticipazioni che non riguardano solo i protagonisti del programma condotto da Maria de Filippi ma bensì una delle coppie di Temptation Island ospitati nello studio di U&D: Jessica Battistello e Andrea ...

Temptation Island Vip - Serena e Alessandro senza microfoni : interviene la produzione : Temptation Island Vip, Serena Enardu l’ha fatta grossa insieme al single Alessandro Serena Enardu e Pago sono una coppia di Temptation Island Vip e hanno iniziato il loro percorso con tanti colpi di scena. Serena infatti si è lasciata andare a confidenze con la produzione che Pago non si sarebbe mai aspettato. E non solo, […] L'articolo Temptation Island Vip, Serena e Alessandro senza microfoni: interviene la produzione proviene da ...

Anticipazioni Temptation Island Vip seconda puntata : Andrea si apparta con Zoe in stanza : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con Temptation Island Vip, il fortunato reality show delle tentazioni giunto alla sua seconda edizione di messa in onda nella versione "celebrities". La seconda puntata verrà trasmessa questo lunedì 16 settembre su Canale 5 e si preannuncia a dir poco ricca di colpi di scena: dopo la squalifica di Ciro Petrone, che ha infranto le regole del programma raggiungendo l'ala del villaggio dedicata alle ...

Temptation Island vip - la Pettinelli piange per il fidanzato : Un co... : La speaker radiofonica di Rds si lascia andare ad un pianto liberatorio, dopo aver assistito ad alcune immagini che vedono il fidanzato vicino ad una giovane tentatrice. Lo scorso lunedì ha avuto inizio la nuova edizione di Temptation island vip, che ha presentato al grande pubblico le coppie formate dai "very important people", che animeranno la nuova stagione del format prodotto da Maria De Filippi. Tra i nuovi personaggi del condotto ...

Simona Ventura risponde a Paola Ferrari : “Glielo faccio vedere io domenica prossima come si fa a passare da Temptation Island al calcio” : “Che c’entra la conduzione di Temptation Island Vip con quella di un programma sportivo?”. La veterana Paola Ferrari attacca un’altra veterana, e collega, passata di nuovo in Rai, Simona Ventura. La “Simo” tornerà domenica 15 settembre alle 12 con La domenica Ventura. E lo farà occupandosi a modo suo di calcio. Un’inversione ad U rispetto all’ultima conduzione del “reality” di Canale5 con le coppie di celebrities nostrane che scoppiano. Non che ...

Temptation Island Vip - colpo di scena : “La nuova coppia voluta da Maria De Filippi” : colpo di scena a Temptation Island Vip: sull’isola delle tentazioni starebbe per sbarcare una nuova coppia voluta fortemente da Maria De Filippi. L’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi, che fa anche nomi e cognomi e rivela dettagli sulla scelta della produzione che va così a riempire il vuoto lasciato dalla coppia composta da Ciro Petrone e dalla fidanzata Federica Caputo. Nella prima puntata del reality dei sentimenti quest’anno affidato ...