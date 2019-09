Trovati i corpi di due alpinisti veneti morti sul Sass Maòr

40 delfini morti in Toscana - Trovati altri due corpi. Primi risultati delle autopsie : Dall'inizio dell'anno in Toscana sono state recuperate quaranta carcasse di delfini morti, nella maggior parte dei casi tursiopi. Gli ultimi due corpi sono stati avvistati al largo di Viareggio nel fine settimana. La causa della moria sembra essere un'epidemia di Morbillivirus dei cetacei, come dimostrano i risultati delle prime quattro autopsie condotte su animali spiaggiati a giugno e luglio.Continua a leggere

Pesaro - marito ed ex moglie Trovati morti : lui impiccato in giardino - lei in bagno. I corpi scoperti dalle figlie : Una coppia è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in una zona periferica di Pesaro. Il cadavere dell'uomo è stato trovato impiccato in un capanno, mentre la moglie, da cui...

Nella città messicana di Uruapan sono stati Trovati 19 corpi mutilati : le uccisioni sono state rivendicate da un cartello della droga : Jalisco Nueva Generación, potente cartello della droga messicano, ha rivendicato l’uccisione di 19 persone Nella città di Uruapan, a ovest di città del Messico. I corpi sono stati trovati tutti mutilati; nove erano stati inoltre appesi a un ponte, seminudi.

Trovati in un fiume i corpi senza vita di due 18enni : “Erano in fuga dopo aver commesso tre omicidi” : Sono stati riTrovati riversi in un fiume i corpi senza vita di due teenager ricercati dallo scorso luglio e sospettati di essere gli autori di tre omicidi. Succede in Canada, nella British Columbia: dopo settimane di ricerche, la polizia ha ritrovato sulle rive del Nelson River i cadaveri di Kam McLeod, 19 anni, e Bryer Schmegelski, 18. Sarà l’autopsia a ufficializzare la loro identità ma gli inquirenti non hanno dubbi: sarebbero proprio i ...