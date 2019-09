Anticipazioni Uomini e donne | Gemma Galgani avvistata in esterna con un corteggiatore

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019) Lunedì 16 settembre partirà ufficialmente la stagione televisiva di, con la prima puntata in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. I telespettatori hanno, tuttavia, già avuto modo di scoprire qualcosa in più sul programma grazie allerelative alle prime registrazioni che si sono già tenute agli studi Elios di Roma. Per quanto riguarda il Trono Over, in esse è stata confermata la partecipazione di, ancora alla ricerca del vero amore dopo le delusioni dello scorso anno. E fin dall'inizio, la dama torinese sembra avere espresso dell'interesse per alcuni cavalieri giunti a corteggiarla e con i quali avrebbe deciso di uscire. La conferma di un'per le vie di Torino è arrivata anche da uno scatto pubblicato dal Vicolo delle News, nel quale si vede lapasseggiare con le telecamere dial seguito....

zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Segnalazione e Lacrime Per Una Tronista! - #Anticipazioni #Uomini… - _MarcoMinistru_ : @amArizona13 Uomini e Donne Anticipazioni, segnalazione shock sul corteggiatore Matteo: Giuseppe Conte lo elimina. - antonellaa262 : Uomini e Donne, aggiornamento. Ursula Bennardo pronta a trasferirsi in ospedale per il parto della piccola Bianca.… -