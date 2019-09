Ponte Morandi | report ammorbiditi su altri viadotti | arresti e interdittive

Ponte Morandi : falsi report - nove misure cautelari : nove misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta bis riguardante i report “ammorbiditi” sulle condizioni dei viadotti gestiti da Autostrade. La Guardia di finanza di Genova sta eseguendo le misure firmate dal Gip Angela Nutini, chieste dal pubblico ministero Walter Cotugno. Eseguite anche misure interdittive

Ponte Morandi : il Pd parla di revisione (e non revoca) della concessione. Il titolo Atlantia vola : Il Pd si allea con i Cinque Stelle, si cambia rotta sulla concessione ad Autostrade e il titolo di Atlantia vola. Lo scrive Libero. Un anno fa, all’indomani del crollo del Morandi, il governo giallorosso annunciò la revoca della concessione ad Autostrade. Ora tutto cambia, per lo stop del Pd. Si parla di revisione dei contratti e non più di revoca e il titolo schizza. Il titolo Atlantia ha chiuso a 24,61 euro. Un salto dell’1,4% che lo ...

Genova ore 11.36 - a Venezia il docu-film sul crollo del Ponte Morandi : "Genova Ore 11:36", un non fiction film che documenta il crollo di ponte Morandi con le testimonianze di chi lo ha vissuto o subito

Terremoto Centro Italia - Pirozzi : “Figura barbina - la politica non ha il coraggio di dire che bisognava agire come per il Ponte Morandi” : “Il problema della ricostruzione a rilento è a monte, il commissario straordinario di Genova per il Ponte Morandi ha agito con poteri straordinari, in un anno sono già arrivati all’inizio dei lavori. Sul Centro Italia no, perché la politica non ha il coraggio di dire che nei 30 comuni quasi distrutti bisognava agire come sta agendo il commissario di Genova. Tutto lì, è inutile che ci arrovelliamo”. Così, all’Adnkronos, ...

Ponte Morandi - continuano i lavori per il nuovo viadotto. FOTO : Ponte Morandi, continuano i lavori per il nuovo viadotto. FOTO Dopo la demolizione, a Genova prosegue la tabella di marcia per realizzare la nuova infrastruttura. Vanno in parallelo le manovre di recupero dei materiali e la costruzione delle nuove pile. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Meteorite sulla Sardegna - gli esperti : «Esplosione 400 volte maggiore di quella per il Ponte Morandi» : Il Meteorite che nella notte dello scorso 16 agosto ha illuminato il cielo della Sardegna e del Mediterraneo centro-occidentale e che è stato avvisato in Francia, Italia, Spagna, Svizzera e...

Sardegna - “il meteorite andava a 14 km/secondo. Energia 400 volte maggiore di quella prodotta in esplosione Ponte Morandi” : Il meteorite che nella notte dello scorso 16 agosto ha illuminato a giorno il cielo della Sardegna e del Mediterraneo centro-occidentale ha prodotto un’Energia pari a 86 tonnellate di tritolo: una deflazione circa 400 volte più potente di quella prodotta nell’esplosione delle campate del Ponte Morandi di Genova. A calcolarlo è il Planetario dell’Unione Sarda che a 4 giorni dall’evento riporta il parere sull’esplosione della meteora. Il ...