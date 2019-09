Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15 Parte subito con un 25/25 l’avventura di Tammaro Cassandro agli: il campano è in testa dopo la prima serie, affiancato dal britannico Llewellin. A breve sarà il turno di Filippelli e Rossetti. 09.45 Dianava alla carica con un 24/25 nella quarta serie, per un complessivo 95/100 che la proietta in seconda posizione – a pari merito con la turca Ozpak – alle spalle dell’ucraina Malovichko (98/100). Simonainvece sbriciolando 23 dei 25 piattelli a disposizione si è installata virtualmente in sesta posizione (94/100). Chiara Cainero scivola così in 11esima piazza 09.30 Tammaro Cassandro, Riccardo Filippelli e Gabriele Rossetti: è il vostro momento! Gli azzurri scenderanno in pedana per la prima serie delle due in programma oggi nella schedule maschile. 09.26 Si fa durissima per le ...

zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2019 in DIRETTA: Bacosi e Scocchetti in lotta per la finale Cainero deve recuperare. Intan… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2019 in DIRETTA: Scocchetti terza Bacosi e Cainero quinte. Indietro le juniores -… - symphood : ho trovato una live per gli ISAC e stanno facendo vedere il tiro con l'arco con gli skz due tiri.... e fanno la pubblicità IO -