Le tolgono lo stomaco “per errore” | donna “ridotta ad uno scheletro vivente”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Dopo una “diagnosi di tumore maligno” che si è rivelata “totalmente sbagliata” a unaè stato asportato lo“per errore“: è accaduto nel 2016 ad una 53enne e, secondo la Procura di Monza, per quell’operazione non necessaria, che le ha provocato una “malattia certamente o probabilmente insanabile“, la perdita di un organo, sono finiti a processo 2 chirurghi dell’Irccs Multimedica di Sesto San Giovanni. Laè parte civile, assistita dall’avvocato Francesco Cioppa. Il pm di Monza ha disposto la citazione diretta a giudizio per lesioni colpose gravissime di due medici. L’avvocato Cioppa ha evidenziato “insieme all’inaudita gravità del comportamento negligente ed imperito mantenuto dagli imputati, l’incomprensibile ed inaccettabile indifferenza mostrata sia da questi, sia soprattutto ...

Agenzia_Ansa : Le tolgono lo stomaco per errore, a processo due chirurghi. Pm, diagnosi di tumore maligno completamente sbagliata:… - fattoquotidiano : Sesto San Giovanni, le tolgono lo stomaco “per errore”: due chirurghi a processo per lesioni colpose. Pm: “Esami ma… - MediasetTgcom24 : Le tolgono stomaco per errore, due chirurghi a processo nel Milanese #stomaco -