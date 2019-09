Carlo Cracco | «Non avrei potuto immaginare nessun altro “nella mia cucina”»

Fonte : domanipress

(Di venerdì 13 settembre 2019)MIA CUCINA – Una ricetta con” è un Branded Entertainment content di Scavolini co-prodotto con Zerostories in collaborazione con RAI Pubblicità. In ciascuna puntataaccoglierà un ospite nell’intimità domestica della sua cucina, che sarà palcoscenico della gara. Due composizioni speculari della stessa cucina predisposte con strumenti e ingredienti identici, permetteranno al cuoco amatoriale del giorno e allo Chef di realizzare ricette gourmet, lavorando dandosi le spalle al fine di non poter vedere l’operato l’uno dell’, sino al temuto “faccia a faccia” finale. Con questo programma,si presenta ai fornelli senza la giacca da Chef, abbandonando i panni di giudice severo, e ritorna in TV in un ambiente domestico per cucinare nella “sua. In questo scenario, Scavolini è al suo fianco come co-produttore di un nuovo format di intrattenimento che ...

