Boxe | Mondiali 2019 | esordio vincente di Gianluigi Malanga | sconfitto Kamanin Ora

(Di venerdì 13 settembre 2019)ha esordito con una bella vittoria aidiche si stanno disputando a Ekaterinburg (Russia), primo successo per un pugile italiano in questa rassegna iridata dopo che Iozia non si era presentato sul ring nella giornata di ieri. L’azzurro hal’estone Pavelper 4-0 nei 32esimi di finale dei 69 kg, un buon debutto per il nostro portacolori che può così proseguire la propria avventura: ora il 19enne se la dovrà vedere con il solido statunitense Delante Johnson che ha avuto la meglio sul brasiliano Luiz Fernando Da Silva. Tutto abbastanza semplice per il pugliese che ha nel mirino l’ottavo di finale contro il forte uzbeko Bobo-Usmon Baturov (testa di serie numero 3 del tabellone), ha combattuto brillantemente portando dei colpi interessanti per l’arco dell’intero incontro e ha ampiamente meritato il successo ...

