Amazon Music e Alexa sempre più a braccetto | ecco due nuove funzionalità attive da oggi

Annunciate le star dello show di Rihanna su Amazon - una sfilata in stile Victoria’s Secret tra moda e musica : Il 20 settembre, per gli abbonati ad Amazon Prime Video, sarà disponibile in streaming lo show di Rihanna per la nuova collezione di SAVAGE X FENTY, la sua linea di lingerie: non è ancora chiaro se anche la popstar si esibirà con un numero musicale, ma di sicuro l'evento sarà un mix di moda e musica dal vivo. Una sorta di Victoria's Secret Fashion show, ormai annullato da quest'anno, in cui la sfilata sarà accompagnata ed intervallata da ...

L’app Amazon Music aggiunge la riproduzione senza interruzioni e la normalizzazione del volume : Dopo le voci di un servizio Amazon di alta fedeltà simile a quello di Tidal, la società aggiunge la normalizzazione del volume e la riproduzione gapless all'app Amazon Music per Android. La normalizzazione della sonorità evita bruschi sbalzi di volume tra un brano e il successivo in una playlist e può essere attivata o disattivata nelle impostazioni di Amazon Music, mentre l'audio senza interruzioni sarà sempre attivato da questa versione in ...

Come ascoltare Apple Music sugli Amazon Echo : Apple Music è finalmente disponibile su Alexa anche in Italia; ora è infatti possibile configurare il famoso servizio di streaming Musicale di Apple sui dispositivi Amazon Echo. In questo articolo vi mostreremo quindi Come ascoltare Apple leggi di più...

Apple Music si integra coi dispositivi Amazon Alexa in Italia e guadagna Shazam Discovery Top 50, intanto Amazon Music arriva sugli smartwatch Garmin.

Amazon vi offre la possibilità di sfruttare gratuitamente Music Unlimited per ben 90 giorni, a patto che rispettiate una serie di condizioni e requisiti.

