Matteo Salvini - la rivelazione di Alessandro Di Battista : "I suoi alle spalle gliene dicono di peste e corna" : Alessandro Di Battista rompe il silenzio dopo l'alleanza tra Cinquestelle e Pd: "Speriamo bene, che vi devo dire? Non è un segreto di Stato il fatto che io sia scettico, conosco il Partito democratico - spiega a Dritto e Rovescio su Retequattro -. Mi auguro il meglio". Quanto al premier Conte aggiun

Alessandro Di Battista : "Salvini mi ha deluso. Il Pd rimane garante del sistema" : Alessandro Di Battista, ex deputato dei 5 stelle, sentito da ‘Dritto e Rovescio’, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro, ha rilasciato alcuni commenti sulla nuova alleanza Pd-M5s, criticato le azioni del leader della Lega, Matteo Salvini e ha parlato di Matteo Renzi, di Luigi Di Maio, del premier Giuseppe Conte e del suo mentore, Beppe Grillo.Riguardo la precedente alleanza gialloverde, ha dichiarato: “State ...

Di Battista sfida Salvini : ‘Valanghe di consensi per il M5S se si vota adesso’ : Alessandro Di Battista prova a suonare la carica per il M5S. Lo fa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook nel quale lancia una vera e propria sfida all’ex alleato di governo Matteo Salvini. Dibba si dice infatti convinto che, in caso di immediato ritorno alle urne senza passare per un governo di ‘decantazione’, il suo Movimento riuscirebbe ad ottenere un successo inatteso, incamerando addirittura “valanghe di consensi”. Il motivo ...

Governo - vertice M5S-Pd in corso. Di Battista : «Zingaretti ha il terrore di Renzi». Salvini : «Mai con i Dem» : Governo, è in dirittura d'arrivo alla Camera il vertice Pd-M5s per verificare una possibile alleanza in grado di sostenere il nuovo esecutivo. L'incontro è iniziato poco dopo le 14 dopo che...

Alessandro Di Battista vuole tornare con Salvini : guai per Di Maio - i filoleghisti pronti a farsi sentire : Il Movimento 5 Stelle è a un bivio: o tentare l'alleanza con il Pd (sempre che Zingaretti dia l'ok) o tornare a governare con la Lega, rea di aver aperto la crisi di governo. A sostenere quest'ultima ipotesi, seppur minoritaria, ci sono Alessandro Di Battista e Stefano Buffagni, entrambi decisi a fa

M5S - vertice tra Beppe Grillo - Fico - Di Maio - Casaleggio e Di Battista : Salvini interlocutore non più credibile : vertice del M5S. Incontro, a quanto si apprende, all'ora di pranzo tra Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico e Alessandro Di Battista nella villa di Marina di Bibbona del...

Alessandro Di Battista : "Salvini ministro del tradimento - adesso non sa cosa fare" : Alessandro Di Battista interviene su Facebook con un duro post contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Chiamandolo “ministro del tradimento”. Il ministro del tradimento inizia a dare cenni di pentimento. Infatti ha appena dichiarato: «non ho mai detto a Conte di voler staccare la spina al governo». Forse gli sta passando l’hangover provocato dalla settimana “papeetiana” o forse una ...

Crisi - Salvini : “Prepariamo un governo che va avanti a colpi di sì - non ho tempo di litigare con Di Battista”. Poi lo contestano : “Non si governa con i signor no, l’Italia non può andare avanti con i no. Stiamo preparando un governo che durerà per cinque anni a colpi di sì. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Peschici (Foggia), durante il suo comizio. “Vogliamo un Paese dove si governa tranquillamente – ha aggiunto – dove non si litiga ogni quarto d’ora. Non ho tempo da perdere per litigare e lo dico ai Grillo, Di Battista…”. ...

Crisi di governo - Di Battista accusa Salvini : 'Paga cambiali a parlamentari terrorizzati' : Non sono mai state rose e fiori tra Matteo Salvini e Alessandro Di Battista. Anche quando Lega e Movimento Cinque Stelle vivevano momenti serenità quantomeno apparente, i due non perdevano occasione per lanciarsi frecciatine reciproche. I toni non potevano certo ammorbidirsi adesso che la Lega spinge affinché si ponga fine al governo e si vada a nuove elezioni. L'esponente grillino si è espresso sulla situazione in atto, attaccando, senza mai ...

Di Battista sulla crisi di governo aperta da Salvini : "Spettacolo da vomito" : "Questo politicante di professione manda tutto all'aria per pagare cambiali a parlamentari terrorizzati dal taglio delle poltrone o agli amici del 'suocero' Verdini che se la fanno sotto per la riforma della prescrizione che entrerebbe a breve in vigore. Il bello è che dirà in Parlamento che non si possono fare queste cose perché quelli del 5 Stelle lo trattano male poro amore". Alessandro Di Battista non fa nome ma il dettaglio anagrafico - la ...