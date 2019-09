Selfie col figlio del boss | l’Antimafia | «Salvini chiarisca» Lui | non chiedo documenti a

Matteo Salvini - Selfie col figlio del boss della camorra. M5S : «Chiarisca subito» : Ennesima bega per l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Dopo la polemica sull'utilizzo dei voli di Stato, adesso sotto la lente finisce un suo selfie postato su...

Selfie ricordo in cambio di denaro : multati 6 centurioni al Colosseo : Roma – I Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia con l’ausilio dei colleghi della Compagnia Speciale, a conclusione di un servizio di controllo del territorio, finalizzato a contrastare varie forme di degrado, illegalita’ e abusivismo commerciale, nell’area del Colosseo, Fori Imperiali e Piazza Venezia, hanno sanzionato 11 soggetti, tutti inosservanti dell’ordinanza sindacale. Si tratta di 6 persone di ...

Estate - Coldiretti : food Selfie per un italiano su 4 : Il ricordo più gettonato delle vacanze è il food selfie con poco meno di un italiano su quattro (23%) che posta sempre o spesso agli amici e conoscenti o sui social fotografie dei prodotti tipici scoperti, dei piatti consumati fuori casa o preparati in cucina durante le vacanze estive: il dato emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del primo controesodo dell’Estate degli italiani che portano con se il ricordo delle vacanze. ...

34enne dice di voler condividere il dolore con tutti e si fa un Selfie col cadavere dello zio : Un uomo di 34 anni Udhai Ri dello Sri Lanka ha deciso di farsi un selfie con accanto il cadavere dello zio appena morto. Il selfie è stato pubblicato sui social e ha subito provocato la reazione indignata di parecchi utenti. Il giovane ha scattato il selfie durante la veglia funebre. Il giovane ha scattato la foto e come è stato scritto dal quotidiano del Regno Unito Metro ha pubblicato la stessa sia su Facebook che su Twitter con il ...

Morto in piscina al matrimonio - l'ultimo Selfie del piccolo Davide : «Davide, voglio Davide» sono le uniche parole che mamma Rosa riesce a pronunciare mentre una parente l?abbraccia e un?altra le agita un ventaglio davanti al viso....

Ettore Weber - parla la moglie del domatore ucciso : “Non uccidete la tigre. Non ha colpe. Se mi faccio un Selfie accanto a un burrone e cado non è colpa del burrone” : La tigre non deve essere soppressa. Così la pensa la moglie del domatore Ettore Weber, ucciso da un grande felino mentre si trovava impegnato nel suo addestramento in un circo Orfei. Il fatto è accaduto a Triggiano, nel barese. “Non sopprimetela, non ha colpe. È stato mio marito che ha sbagliato un movimento, ha detto la moglie di Weber, Loredana Vulcanelli, a Il Giorno. Il marito, con il quale era in coppia da 40 anni, stava facendo ...