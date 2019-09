I nuovi iPhone 11 e tutto il resto

Apple Special Event : presentati i nuovi iPhone 11 - 11Pro e Pro Max : In data 10 settembre 2019 si è svolto presso il Steve Jobs Theather, il consueto Evento Speciale Apple dove sono stati svelati i nuovi iPhone e altre novità riguardo l'azienda di Cupertino. L'Evento si è aperto con la presentazione di Arcade, servizio di videogiochi offerto da Apple, con un costo di 4.99 dollari al mese e sarà disponibile da 19 settembre. Segue poi la presentazione di Apple Tv+, servizio dedicato alle serie tv dal costo di 4.99 ...

Tutto sui nuovi iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : Ufficiali i tre nuovi iPhone 11 direttamente dal palco del keynote tenutosi presso il Steve Jobs Theater di Cupertino. Si sapeva già praticamente Tutto sui nuovi smartphone dal nome all’estetica arrivando alla scheda tecnica e infatti le sorprese sono state poche visto che Tutto è stato confermato. Ecco tutte le informazioni su caratteristiche tecniche, funzionalità, prezzo e uscita. iPhone 11 Il modello standard che va a sostituire ...

