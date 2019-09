Renato Zero | «Viva la follia | abbasso la solitudine»

Casting per un video di Renato Zero e per una web serie da girare nelle Marche : Selezioni in corso per la ricerca di comparse nonché di attori e attrici per il video musicale di uno dei cantanti italiani maggiormente amati dal pubblico, ovvero Renato Zero. Le riprese del video, diretto dal regista Stefano Salvati e prodotto da Daimon Film, verranno poi effettuate a breve a Ravenna. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie per la realizzazione di una web serie multimediale da girare nelle Marche. Un video ...

Casting per il nuovo videoclip di Renato Zero - il debutto a IMAGinAction in ottobre : Si aprono i Casting per il nuovo videoclip di Renato Zero, quello che sarà presentato durante la prossima edizione di IMAGinAction a Ravenna l'11, il 12 e il 13 ottobre. Per la nuova produzione, sono ricercati attori e comparse che dovranno presentarsi dalle 10,30 alle 19 presso la sede della Daimon di Ravenna, in via Gardini, 20 (1° piano, nome sul citofono Daimon Film). La partecipazione è da considerarsi a titolo gratuito, mentre per ...

Renato Zero al Tempo Delle Donne rivela la sua vera natura (video) : “Mi sento un narratore” : Renato Zero al Tempo Delle Donne rivela quale sia la sua vera natura. L'artista romano è stato uno tra i primi ospiti della nuova edizione della manifestazione che quest'anno raddoppia con una serie di eventi che si terranno tra la sede di Corriere e la Triennale. Il cantautore romano si è definito un narratore, ed è questo l'aspetto che maggiormente caratterizzerà Zero Il Folle, nuovo album dal 4 ottobre del quale ha già rivelato cover e ...

Renato Zero torna con Zero il folle - 13 date sold out : Il 4 ottobre uscira' "Zero il folle" (Tattica), il nuovo disco di inediti di Renato Zero. L'album e' stato registrato a Londra. 13 date sold out

Il nuovo album di Renato Zero è senza compromessi : svelati cover e tracklist di Zero Il Folle : Zero Il Folle si avvicina a passi lunghi e ben distesi. Il nuovo album di Renato Zero sta per arrivare e, con lui, iniziano a trapelare alcune anticipazioni su quello che sarà la sua prossima prova di studio. Dopo la cover, nella quale ha sorpreso il pubblico con il suo volto circondato da una parrucca argentea, arriva anche la tracklist di Zero Il Folle nella quale, dopo molto tempo, compare anche la title track. Com’era lecito ...

Renato Zero racconta gli esordi e la reazione della Rai : “Mi trovavano disgustoso” : Renato Zero racconta gli esordi e ricorda i primi passi compiuti in Rai agli inizi di carriera. Una, dieci, cento mille vite quelle trascorse da Renato Zero che si appresta a rilasciare la sua prossima prova su lunga distanza, in programma per il 4 ottobre e con Mai Più Da Soli già rilasciato come primo singolo. Il cantautore romano ha quindi ricordato quando si è trovato in Rai per i primi provini, nei quali ha toccato con mano la ...

Renato Zero : “Panatta aveva paura pure delle lucertole. Per la Rai ero a tratti disgustoso” : Il Fatto Quotidiano ospita una lunga intervista a Renato Zero. Il re dei sorcini regala risposte e perle che meriterebbero di essere riprese tutte, rivelandosi ancora una volta un personaggio immenso (ammettiamo quanto meno una sorta di ammirazione per lui). Ne scegliamo solo alcune. Tipo quando racconta i quattro provini a cui si è sottoposto, alla Rai: “Quando chiamavano, ti piazzavano in una stanza con davanti un vetro, un po’ come nei ...

C’è da aspettare per il nuovo album di Renato Zero - slitta la data d’uscita del disco : Il nuovo album di Renato Zero cambia data. L'annuncio è arrivato nel corso dell'intervista condotta da Marco Travaglio per i 10 anni del Fatto Quotidiano che si è tenuta a La Versiliana, in cui l'artista romano ha raccontato alcuni particolari della prossima uscita. La data non sarà più quella del 30 settembre, come annunciato in precedenza, ma quella del 4 ottobre. L'uscita di Zero Il Folle è quindi ufficiale ed è già stata anticipata dal ...

Anche Renato Zero a Il Tempo Delle Donne : ospiti e programma completo tra città e Triennale : Ci sarà Anche Renato Zero a Il Tempo Delle Donne, che da questa'anno raddoppia con cento eventi sparsi per la città e la Triennale di Milano. L'artista romano è atteso per la giornata del 4 settembre, nella quale rilascerà una Delle prime intervista in vista del rilascio del nuovo album in programma per il 30 settembre. L'appuntamento è fissato per le ore 16 presso la Sala Balzan della Fondazione Corriere, con tutti i posti occupati per ...

Funerali Nadia Toffa/ Streaming video diretta : Renato Zero "anche la morte ti piange" : Funerali Nadia Toffa, Streaming video in diretta: oggi a Brescia messa don Maurizio Patriciello. Il saluto di Renato Zero: "Anche la morte ti piange".

Il commovente messaggio di Renato Zero per Nadia Toffa : Tra i tanti messaggi arrivati per la scomparsa di Nadia Toffa, c'è anche il commovente pensiero di Renato Zero. I funerali di Nadia Toffa si svolgeranno nel Duomo di Brescia oggi e per lei si è mobilitata l’Italia intera, dal Presidente della Repubblica, a Matteo Salvini, a Silvio Berlusconi. Dalla gente comune a tutti i più grandi personaggi del mondo dello spettacolo.\\ Nadia Toffa è rimasta nei cuori anche di chi non l’ha ...

Il figlio di Renato Zero : chi è Roberto - 46 anni e a lui molto legato : Si chiama Roberto Fiacchini Anselmi ed è figlio di Renato Zero. Aveva 30 anni Roberto quando Renato lo adottò legalmente. Era il 2003 e la loro unione è ora più forte che mai. Renato e Roberto si erano conosciuto nel 1993 quando il ragazzo aveva iniziato a lavorare come guarda del corpo. Renato Zero era rimasto colpito dalla sua storia: orfano di entrambi i genitori, scomparsi presto. “Ho voluto offrirgli prima un supporto morale, poi ...

